Matolcsy György parlamenti meghallgatását kezdeményezik

Csárdi Antal független országgyűlési képviselő kezdeményezte az Országgyűlés Gazdasági Bizottságánál – többek között – Matolcsy György korábbi jegybankelnök meghallgatását a nemrégiben kirobbant MNB-botrány miatt – közölte közösségi oldalán a képviselő, aki posztjában közzétette a bizottsági ülés összehívását bizonyító dokumentumot is.

A kezdeményezést a gazdasági biztosság tagjai közül Orosz Anna (Momentum Mozgalom), Tordai Bence (Független) és Z. Kárpáti Dániel (Jobbik Magyarországért Mozgalom) is aláírták.

