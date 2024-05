Matolcsy Ádám markát több mint 600 millió forintos osztalék ütötte

A Magyar Stratégiai Zrt. főtevékenysége szerint saját tulajdonú ingatlan adásvételével foglalkozik, a kiegészítő mellékletben szereplő információk szerint létrehozásának az volt a célja, hogy „a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.”

Erre a jövedelmezőségre 2023-ban biztosan nem lehetett panasz, ugyanis a befolyt árbevétel 306,1 millió forintra rúgott, ez érezhető javulás a megelőző évben jelentett 286,9 millió forinthoz képest. Különösen érdekesnek az adózott eredmény bizonyult, hiszen az árbevételnél nagyobb, 865,7 millió forintos profitot jelentett a társaság, közel megháromszorozva a 2022-ben elért 362,9 millió forintos eredményt.

Sikeresen vállalkozott ismételten Matolcsy Ádám

Fotó: Facebook

Ilyen „csodaprofit” mellett nem meglepő, hogy Matolcsy Ádám az osztalékfizetés mellett döntött, és 670 millió forintot vett ki a cégből, igaz, hivatalosan az eredménytartalékból. A most kifizetett összeggel együtt az elmúlt években az MNB elnökének fiának markát több mint 1,3 milliárd forint ütötte.

Durva adósságok

A Magyar Stratégiai Zrt. esetében feltűnők a rendkívül nagy arányú adósságok, hosszabb lejáratú kötelezettségként ugyanis 23,5 milliárd forint visszafizetése vár a cégre, ennek oroszlánrészét, 21,3 milliárd forintot beruházási hitelek jelentették.

Leányvállalatok tömege

A Magyar Stratégiai Zrt. alá több céget is beszerveztek, az ingatlan adásvétellel foglalkozó a Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt.-ben 50 százalékos a vállalat részesedése, míg a Magyar Strat-Beta Befektetési Zrt., Magyar Strat-Delta Befektetési Zrt. és a Magyar Strat-Gamma Befektetési Zrt. cégeknek egyedüli tulajdonosa. A vállalkozás érdekeltségi körébe tartozik ezen felül 80 százalékos tulajdonrésszel a Balaton Bútor Kft., valamint egyedül tulajdonosa a New Wave Service Kft.-nek is.

A kapcsolt vállalkozások közül három bonyolított érdemi forgalmat:

a Matolcsy Ádám bútorgyártó álmait megvalósító Balaton Bútor Kft. osztalékot nem fizetett, azonban 55,36 millió forintos nyereséget könyvelt el 2,76 milliárd forintos árbevétel mellett,

a 2022-es bejegyzésű Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt. első teljes évében 333 millió forintos árbevétel mellett 658 millió forintos produkált – osztalékot itt sem fizettek,

míg a New Wave Service Kft. 1,21 milliárd forintos árbevétel mellett hozott 34,58 millió forintot a konyhára, de osztalékot innen sem vettek ki.

A már említett, az árbevételnél magasabbra rúgó, csodálatos profit titkát is a kapcsolt vállalkozások háza táján kell keresni, ugyanis a beszámolóhoz csatolt kiegészítő melléklet szerint a Magyar Stratégiai Zrt.-nek a leányvállalatok értékesítéseiből 305 millió forintos bevétele származott, míg a befektetett pénzügyi eszközökből 250 millió forint folyt be.