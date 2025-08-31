MÁV-késések: Lázár János akár örülhetne is, de van egy kis bibi

Az idei év a MÁV szempontjából néhány igen érdekes újdonsággal indult, ugyanis az építési és közlekedési miniszter a közösségi közlekedést érintő vállalásokkal kezdte az évet: az állomások mellékhelyiségeinek felújítása, a klimatizált kocsik elérhetőségének javítása, a GySEV felvásárlása és új IC-kocsik forgalomba állítása is szerepelt az ígéretek közt; akadt azonban egy ígéret, ami az utasokat mindegyiknél jobban lázba hozta.

Ez azóta meg is valósult, hiszen június elején valóban érvénybe lépett a Lázár János által is beígért késési biztosítás, azóta az adott járat 20 percet elérő késése esetén a menetjegy árának fele visszajár az utasnak. A MÁV honlapján is elérhető tájékoztatás szerint mindegy, hogy vonattal vagy helyközi busszal utazott-e, vagy esetleg agglomerációs Volán-buszokról vagy éppen HÉV-ről van szó, és a késést kiváltó ok sem számít: a pénzvisszatérítés, illetve a bérleteseket vagy napijeggyel utazókat megillető százalékos kedvezmény akkor is jár, ha a 20 perc feletti késés nem a MÁV hibájából következett be – például baleset vagy külföldről „hozott” késés okozta.

Az utasoknak kifizetett kártérítés mértéke nem elhanyagolható, hiszen június óta összesen több mint 200 millió forintjába került ez a vállalás a közlekedési társaságnak: júniusban 114,3 millió forintot kellett erre költenie, júliusban pedig mintegy 103 millió forintba kerültek a késések.

Hogy alakult a pontosság?

A MÁV az augusztusra vonatkozó adatokat várhatóan szeptember közepén teszi majd közzé, éves szinten azonban így is levonhatunk következtéseket arról, hogyan áll a felelős miniszter és a vállalat azt a feladatát tekintve, hogy élvezhetőbbé, egyben pedig kiszámíthatóbbá tegye a közlekedést az utasok számára.

Ahogy az grafikonunk is mutatja, nyáron megfordulni látszik a javuló tendencia a közlekedésben, a pontosan érkező vonatok aránya két hónap alatt több százalékkal csökkent. A társaság júliusi közlekedési jelentésében ezért elsősorban a július 7-8-án Magyarországra érkező, jelentős vihart okolta, amely károkat okozott mind a vasúti, mind a közúti infrastruktúrában; míg júniusban az eredmények romlását az extrém hőséggel magyarázták.

Júliusban a vonatok 3,95 százaléka szenvedett el legalább 20 perces késést, ami nagyobb az előző hónapban regisztrált adatnál. Ugyanakkor megugrott emellett az extrém, 60 percnél többet késő vonatok aránya is, és - ahogy az összeállításunkból is kiderül - az idei évben eddig látott legmagasabb szintre emelkedett:

A helyzet javul, de…

Ha színtisztán a MÁV eddigi 2025-ös évét nézzük, akkor a honlapon elérhető 2024 éves jelentéshez képest nem lehet tagadni a javulást: tavaly a vonatok pontossága 78,47 százalékos volt, ehhez képest az idei átlag 82,61 százalék. A 20 és 60 percnél többet késő vonatok is aránya csökkent a tavalyi szinthez képest.

Lázár János tehát részben elégedett lehet, azonban az utasok türelmének fenntartásához nem feltétlenül lesz elegendő a néhány százalékos vagy éppen tizedpontos javulás. Eközben ugyanis néhány hetente előfordulnak komolyabb fennakadások a MÁV hálózatában: legutóbb éppen augusztus 28-án szünetelt a teljes vasúti forgalom a Déli pályaudvaron, miután felsővezeték-szakadás okozott problémákat és késéseket a győri, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalon.