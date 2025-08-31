MÁV-késések: Lázár János akár örülhetne is, de van egy kis bibi

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Javul a vasúttársaság teljesítménye, de elég lassan.

Az idei év a MÁV szempontjából néhány igen érdekes újdonsággal indult, ugyanis az építési és közlekedési miniszter a közösségi közlekedést érintő vállalásokkal kezdte az évet: az állomások mellékhelyiségeinek felújítása, a klimatizált kocsik elérhetőségének javítása, a GySEV felvásárlása és új IC-kocsik forgalomba állítása is szerepelt az ígéretek közt; akadt azonban egy ígéret, ami az utasokat mindegyiknél jobban lázba hozta.

Ez azóta meg is valósult, hiszen június elején valóban érvénybe lépett a Lázár János által is beígért késési biztosítás, azóta az adott járat 20 percet elérő késése esetén a menetjegy árának fele visszajár az utasnak.  A MÁV honlapján is elérhető tájékoztatás szerint mindegy, hogy vonattal vagy helyközi busszal utazott-e, vagy esetleg agglomerációs Volán-buszokról vagy éppen HÉV-ről van szó, és a késést kiváltó ok sem számít: a pénzvisszatérítés, illetve a bérleteseket vagy napijeggyel utazókat megillető százalékos kedvezmény akkor is jár, ha a 20 perc feletti késés nem a MÁV hibájából következett be – például baleset vagy külföldről „hozott” késés okozta.

Az utasoknak kifizetett kártérítés mértéke nem elhanyagolható, hiszen június óta összesen több mint 200 millió forintjába került ez a vállalás a közlekedési társaságnak: júniusban 114,3 millió forintot kellett erre költenie, júliusban  pedig mintegy 103 millió forintba kerültek a késések.

Hogy alakult a pontosság?

A MÁV az augusztusra vonatkozó adatokat várhatóan szeptember közepén teszi majd közzé, éves szinten azonban így is levonhatunk következtéseket arról, hogyan áll a felelős miniszter és a vállalat azt a feladatát tekintve, hogy élvezhetőbbé, egyben pedig kiszámíthatóbbá tegye a közlekedést az utasok számára.

Ahogy az grafikonunk is mutatja, nyáron megfordulni látszik a javuló tendencia a közlekedésben, a pontosan érkező vonatok aránya két hónap alatt több százalékkal csökkent. A társaság júliusi közlekedési jelentésében ezért elsősorban a július 7-8-án Magyarországra érkező, jelentős vihart okolta, amely károkat okozott mind a vasúti, mind a közúti infrastruktúrában; míg júniusban az eredmények romlását az extrém hőséggel magyarázták.

Júliusban a vonatok 3,95 százaléka szenvedett el legalább 20 perces késést, ami nagyobb az előző hónapban regisztrált adatnál. Ugyanakkor megugrott emellett az extrém, 60 percnél többet késő vonatok aránya is, és - ahogy az összeállításunkból is kiderül - az idei évben eddig látott legmagasabb szintre emelkedett:

A helyzet javul, de…

Ha színtisztán a MÁV eddigi 2025-ös évét nézzük, akkor a honlapon elérhető 2024 éves jelentéshez képest nem lehet tagadni a javulást: tavaly a vonatok pontossága 78,47 százalékos volt, ehhez képest az idei átlag 82,61 százalék. A 20 és 60 percnél többet késő vonatok is aránya csökkent a tavalyi szinthez képest.

Lázár János tehát részben elégedett lehet, azonban az utasok türelmének fenntartásához nem feltétlenül lesz elegendő a néhány százalékos vagy éppen tizedpontos javulás. Eközben ugyanis néhány hetente előfordulnak komolyabb fennakadások a MÁV hálózatában: legutóbb éppen augusztus 28-án szünetelt a teljes vasúti forgalom a Déli pályaudvaron, miután felsővezeték-szakadás okozott problémákat és késéseket a győri, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalon. 

 

