A MÁV-csoport a negyedik zöld busz érkezését köszönti idén

Kelemen János Hunor, az Ikarus cégcsoport kereskedelmi igazgatója kiemelte: az Ikarus 120e típusú, tisztán elektromos meghajtású autóbusz jelzi, hogy „a magyar mérnöki tudás helyben van”. Emlékeztetett rá, hogy az Ikarus a legrégibb, ma is magyar tulajdonban lévő autóbuszgyár – számol be róla az MTI.

A teljes hosszban alacsonypadlós Ikarus 120e elektromos busz 30 ülő és 55 álló utas egyidejű szállítására alkalmas. Egy feltöltéssel akár 350 kilométert is képes megtenni. A jármű kerekesszék, illetve babakocsi elhelyezésére kialakított hellyel, a felszállást segítő rámpával, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti kamerarendszerrel, légkondicionálóval, valamint USB-töltőpontokkal biztosítja az utasok színvonalas és biztonságos utazását. Az e-busz üzemanyag-ellátását a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. által telepített nagyteljesítményű töltőberendezés biztosítja a MÁV csoport hajdúszoboszlói autóbusz-állomásán.

A Zöld Busz Program folytatásaként 20 darab környezetkímélő, tisztán elektromos meghajtású, Ikarus 120e típusú autóbusz érkezik a MÁV-csoport flottájába 2025-ben az Energiaügyi Minisztérium (EM) és a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. támogatásával. A projekt keretében elsőként forgalomba álló Ikarus 120e típusú autóbuszokat március 20-án Keszthelyen, illetve április 23-án Komáromban mutatta be a MÁV-csoport – közölték honlapjukon.

