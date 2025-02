Egyre több vár ebből a MÁV-nál

Kapcsolódó cikk Lázár János miatt fontos változást jelentett be a MÁV Nincs pénz a Mini-Dubaj területére.

Bankkártya és okmány esetében a tulajdonosa azonosíthatósága esetén, a bankkártya-kibocsátónak, illetve a személyes okmányokat kiállító hatóságnak (okmányiroda, OEP stb.) juttatják el a kártyát, okmányt. Pénzt jellemzően nem magában, hanem valamilyen egyéb tárggyal együtt (pl. kabát, táska, pénztárca, stb.) adnak le, amennyiben a pénzösszeget is tartalmazó tárgyért 1-2 napon belül nem jelentkezik tulajdonosa, akkor a pénzt nyilvántartásba veszik egy jegyzőkönyv kiállításával. Amennyiben a pénz mellett személyazonosításra alkalmas dokumentum is van a táskában, kabátban, akkor az egyszerűsíti a beazonosítást. Azok az összegek, melyeket az utasok nem keresnek, vagy amiatt nem lehet visszaadni, mert az utas elérhetősége nem beazonosítható, a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján a Magyar Államhoz kerülnek.

Az átvétel feltétele, hogy az elveszett tárgyat az utas a jellemzők megadása mellett egyértelműen be tudja azonosítani. A HÉV járművein és létesítményeiben talált tárgyakat a BKV kezeli.

Azok, akik keresik és visszakapják a MÁV-csoportnál elhagyott értékeiket, mindig nagyon hálásak, sokszor személyesen vagy írásban köszönik meg a közreműködést. Egy utas például a január 23-án Debrecenből Tiszafüredre tartó vonat jegyvizsgálójának segítségével kapta vissza a vonaton megtalált és a debreceni pályaudvaron leadott táskáját. Mivel a munkavállaló nevét nem sikerült kiderítenie, a hálás utas a Facebookon mondott köszönetet ismeretlenül is a jegyvizsgálónak, aki – mint utólag kiderült –, a közösségi médiában is kereste a táska tulajdonosát.

Az elvesztett holmikat a vasút-, illetve buszállomások forgalmi irodáiban adják le megtalálóik, ahol a biztonságos kezelés érdekében a tartalmukat tételesen nyilvántartásba veszik, így kerülnek be az adatbázisba. 2024-ben a vonatokon 16 ezer, a buszokon közel 7 ezer, azaz összesen mintegy 23 ezer talált tárgyat rögzítettek, amelyből 12,5 ezer került vissza a tulajdonosához.

2024-ben leggyakrabban telefont, kulcsot, táskát, kabátot, tárcát, szemüveget, fülhallgatót, de rollerre, bakelitlemezekre, autóülés-magasítóra és plüsselefántra is bukkantak a járműveken szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók, busz-vezetők, a takarító személyzet vagy az utasok.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!