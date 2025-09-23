Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vállalatok Mavir

A MAVIR csak fél évvel később lesz erre képes

mfor.hu

A MAVIR ZRt. a szakmai partnerekkel, stakeholderekkel történt egyeztetések alapján 2026. szeptember 30-ra ütemezi a MARI és PICASSO platformokhoz való csatlakozás éles indulását. 

A platformok célja a kiegyenlítő szabályozási energia, határokon átnyúló, egységes európai piacának megteremtése – tette hozzá a rendszerirányító közleményében, nem említve korábbi tervekhez képest a fél éves csúszást.

A rendszerirányítónál zajló informatikai fejlesztések 2026. március 31-ig elkészülnek, ezt követően egy alapos tesztidőszak következik a magyarországi kiegyenlítő szabályozást nyújtó piaci szereplőkkel és az érintett nemzetközi környezettel, a szükséges finomhangolások érdekében.

Az elektromos áramot egyre több helyen használják
Az elektromos áramot egyre több helyen használják
Fotó: Depositphotos

A MAVIR ZRt. a csatlakozás előkészületeinek részleteiről és várható hatásairól folyamatosan egyeztet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal.

