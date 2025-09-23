A MAVIR csak fél évvel később lesz erre képes

A platformok célja a kiegyenlítő szabályozási energia, határokon átnyúló, egységes európai piacának megteremtése – tette hozzá a rendszerirányító közleményében, nem említve korábbi tervekhez képest a fél éves csúszást.

A rendszerirányítónál zajló informatikai fejlesztések 2026. március 31-ig elkészülnek, ezt követően egy alapos tesztidőszak következik a magyarországi kiegyenlítő szabályozást nyújtó piaci szereplőkkel és az érintett nemzetközi környezettel, a szükséges finomhangolások érdekében.

Az elektromos áramot egyre több helyen használják

Fotó: Depositphotos

A MAVIR ZRt. a csatlakozás előkészületeinek részleteiről és várható hatásairól folyamatosan egyeztet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal.