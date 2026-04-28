MBH Bank: közel harmadával romlott az első negyedévben a hitelintézeti szektor

2026 első negyedévében az előzetes adatok alapján 131 milliárd forint adózott eredményt jelentett a hitelintézeti szektor, amely a tavalyi év azonos időszakának 179 milliárd forintos nyereségéhez képest 27 százalékos romlás – közölte MBH Bank elemzési centruma havi ágazati kitekintőjében kedden az MTI-vel.

Kiemelték, hogy 2026-ban a szektornak több extraprofitadót kell befizetnie, aminek csak kisebb hányadától mentesülhetnek állampapírvásárlással, emellett a működési költségek jóval infláció fölötti ütemben emelkedtek. Hozzátették, a romlást részlegesen ellentételezte a kamateredmény, valamint a díj- és jutalékeredmény enyhébb javulása, az osztalékbevételek jelentős növekedése, továbbá a kockázati költségek eredményhatásának javulása a nettó értékvesztés-visszaírás és céltartalék-feloldás következtében.

A közlemény szerint a hitelintézeti szektor 2026 márciusában 400 milliárd forint adózás utáni eredményt jelentett, ami közel 100 milliárd forinttal múlta felül a 2025 márciusi eredményt. Ennek következtében a január-március időszaki kumulált eredmény 131 milliárd forint erejéig pozitív tartományba került.

Az első negyedévre vonatkozó sajáttőke-arányos nyereség 6,1 százalék, ami a tavaly első negyedévi értékhez képest 2,6 százalékpontos csökkenés. A kamateredmény 30 milliárd forinttal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, annak ellenére, hogy a kamatráfordítások növekedésének üteme (12,3 százalék) meghaladta a kamatbevételek gyarapodásának (9, százalék) ütemét.

A kamatjellegű bevételek között a hiteleken és az értékpapírokon realizált kamatokban volt a legjelentősebb az emelkedés üteme, míg a ráfordítások esetében a felvett hitelek után fizetett kamatokban volt a legjelentősebb a növekedés. A díj- és jutalékbevételek 5 százalékkal nőttek, ezen belül a befektetési szolgáltatásokon realizált díj- és jutalékbevételek 7 milliárd forintos növekedése tekinthető a legnagyobb változásnak.

Az extraprofit adóval és a működési költségekkel magyarázzák a visszaesést
A díj- és jutalékráfordítások 4,8 százalékkal emelkedtek, ezen belül az egyéb pénzügyi szolgáltatások díj- és jutalékráfordításainak 9 milliárd forintos növekedése tekinthető kiemelkedőnek, a többi kategória a tavalyi szintjéhez hasonlóan alakult. Az egyéb működési eredmény úgyszintén javult az előző évhez képest, amiben kiemelt szerepe volt annak, hogy a tavaly első negyedévi 160 milliárd forinttal szemben az osztalékbevételek, aminek nagy része külföldi befektetésekből származik, az idei év első negyedévében 280 milliárd forintot értek el.

A működési költségek a bevételre vetítve 0,8 százalékponttal 39,7 százalékra nőttek, és a 0,9 százalékkal emelkedő mérlegfőösszeg arányában is 0,06 százalékponttal 1,78 százalékra nőttek. Úgy fogalmaztak, a kockázati költségek eredményhatása 2026 első három hónapjában jelentősen javult az egy évvel korábbihoz képest. A bankok visszaírtak korábban képzett értékvesztést, ami összhangban van a portfolióminőség folytatódó javulásával, illetve 22 milliárd forint értékben oldottak fel nettó módon céltartalékot.

A bankrendszer aggregált mérlegfőösszege havi alapon 0,9 százalékkal, éves alapon pedig 7,1 százalékkal nőtt. A likvid eszközök egy hónap alatt 653 milliárd forinttal, éves alapon 413 milliárd forinttal zsugorodtak. Főként a jegybanknál, illetve a külföldi monetáris intézményeknél tartott betétállomány mérséklődött.

A hitelintézeti szektor által tartott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya 440 milliárd forinttal emelkedett, amelyben a nem-pénzügyi vállalatok és egyéb belföldi entitások értékpapírjainak vásárlása játszott kiemelt szerepet. Azt írták, a forrásoldalon a betétek és a saját kibocsátású értékpapírok állománya havi és éves alapon egyaránt emelkedett. A felvett hitelek állománya, a külföldről felvett hiteleké ugyanakkor süllyedt.

Az ügyfélbetétek állománya havi alapon 2,5, az ügyfélhiteleké 1,5 százalékkal bővült, az egy évvel korábbi állapothoz képest 1,1 százalékpontos az emelkedés. Közölték, ez azt mutatja, hogy az elsődleges finanszírozási forrásnak számító ügyfélbetétek oldaláról a hitelintézetek továbbra sincsenek korlátozva hitelnyújtási kapacitásukban. A belföldi ügyfelek betétállományának növekedése leginkább a központi kormányzati betétek (+360 milliárd forint) és az önkormányzatok betéteinek (+210 milliárd forint) emelkedéséhez köthető, de a háztartások és a nem-pénzügyi vállalatok betétállománya is emelkedett a hónap folyamán.

A kilátásokkal kapcsolatban úgy fogalmaztak, a választásokat követően a forint jelentősen erősödött, a geopolitikai konfliktusok miatt az inflációs kockázat továbbra is jelentős. Azt írták, nem számítanak érdemben enyhébb monetáris politikára 2026 hátralévő részében, vagyis a hozamkörnyezet sem süllyed komolyabb mértékben, ami a főként lakossági hitelállomány emelkedése mellett támogatja a kamateredmény javulását. Hozzátették, az idei év júliusától a díj- és jutalékeredmény javulása magasabb fokozatba kapcsolhat, ha az önkéntes díjstop lejártával a bankok érvényesítik a számlavezetéshez és más pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak inflációkövető emelését. Jelezték, az eddig javuló kockázati költségek alakulása szempontjából kockázatként jelentkezik a közel-keleti háború, amelynek elhúzódása és eszkalálódása esetén a hitelportfóliók romlása következhet be.

Rekordnyereséget ért el a Gránit Bank

A Gránit Bank eredménytartalékba helyezi a 2025-ben elért rekordmértékű, egyedi szinten 19,2 milliárd forintos adózás utáni eredményét a közgyűlés döntése – közölte a társaság kedden az MTI-vel.

Keszthelyi Erik: Át kell gondolni az extraprofitadó kivezetését

A Hungarikum Alkusz Csoport III. exkluzív sajtótájékoztatója keretében értékelte a magyar biztosítási szektor eredményeit, kihívásait, és ismertette azokat a stratégiai lépéseket, amelyeket az alkuszcégcsoport tett az elmúlt években a fenntartható jövő biztosítása érdekében.

A Richtert nem kellett megkérni az MCC osztalékának elhalaszásáról, magától ajánlotta fel

A Richter hajlandó segíteni az új kormányt azzal, hogy elhalasztják az osztalékfizetést a Matthias Corvinus Collegium (MCC) felé. 

A Wizz Air nem tervez járatcsökkentést a magas kerozinárak miatt

A Wizz Air légitársaság Közép- és Kelet-Európában növeli kapacitását, az idén 80 millió utassal és élénk nyári forgalommal számol, továbbra is fenntartja az alacsony árakat, és az emelkedő kerozinárak ellenére sem tervez járatcsökkentést és üzemanyag-pótdíj bevezetést – közölte Ian Malin, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója kedden online sajtótájékoztatón.

Túlárazott beszerzések – milliárdos kárt okozhattak a csaló üzletemberek

Túlárazott beszerzések – milliárdos kárt okozhattak a csaló üzletemberek

A bíróság döntése még nem végleges.

Fontos hírt közölt a Magyar Telekom, ennek sok ügyfél örülhet

Fontos hírt közölt a Magyar Telekom, ennek sok ügyfél örülhet

Jelentős hálózatfejlesztés zajlik.

Elárulta a magyar tőzsdei agrármulti, hogy miért Kazahsztánban épít gyárat

Elárulta a magyar tőzsdei agrármulti, hogy miért Kazahsztánban épít gyárat

2022-ben máig egyetlen mezőgazdasági cégként lépett a Budapesti Értéktőzsdére a takarmánygyártással és kereskedelemmel foglalkozó UBM Csoport. A vállalat vezérigazgatója laptársunknak, a Privátbankárnak nyilatkozva elmondta, hogy jelenleg a kazah piacban látják a legnagyobb növekedési potenciált, emellett Görögországban terjeszkednek. Horváth Péter arról is beszélt, hogy milyen alapanyagokat importálnak Kínából és Ukrajnából, illetve hogyan érinti a tevékenységüket a klímaváltozás és az iráni háború nyomán kialakuló energiakrízis.

Rábólintottak Brüsszelben: méretes állami támogatást kap egy magyar gyárépítés

Megjött az Európai Bizottság beleegyezése.

Mélyebbet üthet a kerozinhiány a Wizz Airnek, mint a Ryanairnek

Mélyebbet üthet a kerozinhiány a Wizz Airnek, mint a Ryanairnek

A magyar légitársaság kiadásainak túl nagy részét teszi ki az üzemanyagköltség, részben emiatt van nagyobb veszélyben, mint ír versenytársa.

Jászai Gellért

A 4iG elnöke arab területen keres új befektetési célpontokat

A Közel-Keleten is jó üzleteket szimatol Jászai Gellért.

