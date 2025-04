Családi vagyonkezelést indít az MBH Csoport

Ezzel a hazai piacon úttörőként tud megoldást nyújtani az MBH Csoport azon ügyfelei számára, akik holisztikus családi vagyontervezési szolgáltatás iránt érdeklődnek — közölte a cégcsoport. Az MBH Csoporthoz tartozó MBH Forrás Zrt. stratégiai partnerei olyan exkluzív és komplex megoldást csomagot tesznek elérhetővé az MBH Csoport privátbanki ügyfelei számára, amely – egyebek mellett – kiterjed a bizalmi vagyonkezelésre, vagyonörökítésre, adó- és jogi tanácsadásra, valamint nemesfém-kereskedelemre és szaktanácsadásra is. A szolgáltatás választ ad a családi vagyon pénzügyi eszközökön túlmutató diverzifikációjára vonatkozó ügyféligényekre.

Az MBH Bank az ügyfelekkel való személyes kapcsolatra is épít

Az MBH Forrás Zrt. és szakmai partnerei köre folyamatosan bővül, amelyekhez már olyan, a piacon elismert, széles körű referenciákkal rendelkező szereplők csatlakoztak, mint

a családi vagyontervezésre és kezelésre specializálódó Apelso Consulting,

és a nemesfém-kereskedelemre szakosodott Conclude Befektetési Zrt.

Hamarosan pedig tovább bővül

műtárgybefektetésre vonatkozó tanácsadással, valamint más,

alternatív vagyoneszközökre vonatkozó szaktanácsadással is.

Az új szolgáltatás szorosan illeszkedik ahhoz a piaci igényhez, miszerint a különböző vagyonelemeket (például részvényeket, nemesfémeket vagy befektetési célú ingatlanokat) egységben, integrált módon szükséges kezelni, figyelembe véve a családi vagyon több generációs összehangolásának szempontjait vagy a generációk közötti öröklés kérdését.

Lapunk legfrissebb Privátbanki Körképe szerint a hazai piacon kezelt privátbanki vagyon összértéke 2024 végére 11 600 milliárd forint fölé emelkedett, miközben a privátbanki ügyfélszámlák száma meghaladta a 64 ezret. Az egy ügyfélszámlára jutó átlagos vagyon 181 millió forint volt. A hazai piacon jelenleg 13 aktív privátbanki szolgáltató működik, és egy privátbankár átlagosan több mint milliárd forintnyi vagyont kezel.

Az MBH Bank Private Banking szolgáltatásai a jelentősebb megtakarítással rendelkező magánszemélyeken túl az aktívan befektető vállalatok számára is elérhetőek. Az üzletágban kezelt ügyfélvagyon 2024-ben meghaladta az 1500 milliárd forintot, amellyel a hazai piacon a második legnagyobb állományt kezelő privátbank.

Pleschinger Gyula Márk, Fodor Béla, Gregor István, Illés István, és Juhász Gergely a sajtótájékoztatón

Egyfotelos rendszer

Az új megközelítéssel az MBH Csoport célja tehát, hogy olyan hozzáadott értéket kínáljon az ügyfeleknek, amelynek keretében a magas színvonalú pénzpiaci szolgáltatásokon túl kényelmesen, „egy fotelből” juthatnak hozzá a családi vagyon védelmét, gyarapítását biztosító szolgáltatásokhoz — hangzott el az új szolgáltatás indításához kapcsolódó szerdai sajtótájékoztatón.

„Családi vagyontervezési szolgáltatásunkkal egy olyan hiánypótló megközelítést és megoldást hoztunk a hazai piacra, amely egyszerre nyújt biztonságot, átláthatóságot és szakértelmet az ügyfelek számára. Hiszünk abban, hogy a hosszú távú vagyonmegőrzés és gyarapítás alapja egy olyan holisztikus szemlélet, amely tekintetbe veszi az összes vagyonelemet, és amelyben az MBH Csoport stratégiai partnereivel együttműködve, úttörő módon tud támogatást nyújtani” – mondta Pleschinger Gyula Márk, az MBH Befektetési Bank Privátbankért és befektetéselemzésért felelős vezérigazgató-helyettese.

Az öröklés és a generációváltás kulcsszerepet játszik a mai pénzügyi piacon, ugyanakkor Pleschinger szerint az új szolgáltatás kapcsán célszerűbb inkább családi vagyontervezésről beszélni. A generációváltás „nem egy zéró összegű játék, a vagyonátadónak sem kell feltétlenül a háttérbe szorulnia” – fogalmazott. A szolgáltatás inkább az igényekhez, semmint a vagyon méretéhez igazodik, bár 500 millió forint feletti vagyon esetén válik igazán indokolttá a bizalmi vagyonkezelési struktúrák létrehozása. Az MBH Private Banking által kezelt vagyon növekedése idén a korábbi évekhez képest visszafogottabb ütemben várható, és az ügyélszám jelentős változását sem tervezik.

Fodor Béla, az MBH Bank Private Banking egyedi értékesítés és partneri kapcsolatok igazgatója elmondta, hogy az MBH Forrás Zrt. partnerei által nyújtott alternatív szolgáltatások miatt kisebb mértékben csökkenhet a privátbanknál tartott vagyon. Ugyanakkor ez nem jelentős veszteség, hiszen az ügyfelek lojalitását növeli, és a partnerkapcsolatok is kétirányúak. Akik a partnerek ügyfelei, azok megismerkedhetnek az MBH privátbanki szolgáltatásaival is. Az állampapírokról szólva elmondta, hogy a magas kamatozású papírok lejártával nem történt tömeges vagyonkiáramlás, a kivont források pedig döntően az ingatlanpiacra áramlottak, főleg előre tervezett ügyletek formájában.

Gregor István, az MBH Private Banking Családi Vagyontervezési Osztályának vezetője hozzátette, hogy bár a végső szerződést az ügyfelek mindig az MBH Forrás Zrt. adott partnerével kötik meg, elképzelhető, hogy a jövőben úgy sikerül újabb partnerekkel megállapodni, hogy az ügyfél a partnernél árengedményre is jogosult lesz.

Illés István, az Apelso Trust igazgatósági tagja kiemelte, hogy az új partnerségi viszonnyal az eddig is meglévő kapcsolatot szilárd jogi alapra helyezték. Megemlítette, hogy már térnek vissza ügyfelek külföldről, mivel a valós tapasztalatok sokszor mást mutattak, mint az előzetes várakozások.

Juhász Gergely, a Conclude vezérigazgatója kiemelte, hogy most először lépett egy magyar privátbank hivatalos együttműködésbe egy nemesfém-kereskedővel, amely fizikai aranyat is kínál ügyfeleinek, akár érméket is ajándékozási célból. Megemlítette, hogy a fizikai arany iránti kereslet nő, főleg a Távol-Keleten, emiatt az európai készletek apadóban vannak. A fizikai tárolást több külföldi helyen is meg tudják oldani, és most indul az új-zélandi és szingapúri „tárhely” szolgáltatásuk.