MCC-főigazgató: Látjuk az ellehetetlenítést célzó törekvéseket

Állománygyűlést tartott az állami milliárdokkal kitömött Mathias Corvinus Collegium, miután a Tisza Párt elsöprő győzelmet aratott a vasárnap esti választáson – írja a Telex.

Az MCC többször is felmerült a kampányban, miután Magyar Péter felrótta nekik, hogy közpénzből ténykedő, fideszes káderképzőként működnek. Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján például azt mondta, hogy az állam ezután nem fogja finanszírozni sem a CPAC Hungary konferenciát, sem az ehhez köthető Mathias Corvinus Collegiumot, sem más csatolt intézményeket. Úgy vélte, hogy ezeket eddig sem finanszírozhatta volna a költségvetés, mert szerinte bűncselekmény a pártfinanszírozás összekeverése a kormányzati költésekkel és a költségvetési források felhasználása pártrendezvényekre.

A Tisza Párt programjában az is szerepel, hogy hatalomra kerülésük esetén visszavennék az MCC-nek juttatott állami vagyont.

Az MCC főigazgatója, Szalai Zoltán tegnap az állománygyűlésen azt mondta, hogy figyeli „a közéleti események alakulását, és látjuk mi is, hogy van egy elég erőteljes agresszivitás, látszik, hogy vannak olyan törekvések, hogy ellehetetlenítsék, tönkretegyék az MCC-t”. (Az MCC alapítványának kuratóriumát Orbán Balázs vezeti.)

Bizonytalan jövőről beszélt a főigazgató

Amikor megkérdezte valaki, hogy mi történhet velük az új kormány megalakulása után, Szalai azt mondta:

nem rajtunk múlik, erre nem tudok reagálni.

Szalai azt ígérte: folytatják, mennek tovább, működni fog az MCC, a dolgozókat arra kérte, hogy ezt továbbítsák a diákoknak és a szülőknek is. Szalay azt mondta, hogy nem terveznek leépítéseket és arra kért mindenkit, hogy folytassák a munkát továbbra is úgy, mint eddig. Az MCC nagy projektjeiről, az MCC Fesztről, építkezésekről, konferenciákról is azt mondta, hogy folytatni tervezik ezeket. „Arra biztatnék mindenkit, hogy vegye fel a telefont, ha csörög, végezzétek a munkátokat”, mondta a főigazgató.

Az alapítvány vagyona nagyjából 500 milliárd forint, csak a részvények osztalékaiból évente több tízmilliárd forint bevételhez jut. Az MCC alapítványa az Orbán-kormányok alatt hatalmas részvényportfóliót kapott, 10 százalékos tulajdonos lett a legnagyobb magyar tőzsdei cégek közé tartozó Molban és a Richter Gedeonban.

A MCC egyik kutatója még a választások előtt arról beszélt, hogy a kampány utolsó hónapjaiban rendkívüli nyomást helyeztek rá, hogy Fidesz-propagandát írjon.