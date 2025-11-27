2p
Vállalatok Bank Gyorsjelentés Gránit Bank Tiborcz István

Még a bankadó megemelése előtt villantott egy nagyot a Gránit Bank

mfor.hu

A Gránit Bank egyedi szinten 2025 első kilenc hónapjában 14,5 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el.

„Ez a bank eddigi legmagasabb háromnegyedévi profitját jelenti.  Az év első kilenc hónapját a piaci átlagnál gyorsabb növekedéssel, kiváló költséghatékonysággal és portfólióminőséggel, valamint számos élen járó innovációval zárta a pénzintézet” – értékelte az eredményeket Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

A Gránit Bank 2025 első 9 hónapjában 16,1 milliárd forint adózás előtti, illetve 14,5 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el, amely a bank eddigi történetének legmagasabb első 9 havi adózott eredménye. Emellett 14,4 százalékos bővülés egy év alatt.

Az adózás előtti eredmény 16,1 milliárd forint volt, ami több mint 11,3 százalékos növekedés.

A lakossági betétek 29 százalékkal nőttek az előző év hasonló időszakához képest, míg a vállalati betétállomány 10,2 százalékkal bővült.

A lakossági hitelportfólió éves összevetésben 27,1 százalékkal emelkedett, a piac 12 százalékos növekedését messze meghaladva. A vállalati hitelállomány 46.1 százalékkal nőtt, szemben a bankszektor 0.7 százalékos értékével.

További eredmények:

  • A költség/mérlegfőösszeg mutató 0,95 százalék
  • A működési költség/bevételek arány 36,4 százalék
  • A mérlegfőösszeg 1.702 milliárd forint (éves alapon 11 százalékos plusz)
  • A saját tőke 68,2 százalékkal emelkedett
  • A bank piaci részesedése a betétállományban 3,3 százalék, a hitelállományban pedig 2,3 százalék
  • A nemteljesítő hitelek aránya 0,19 százalék
  • A teljes tőkemegfelelési ráta 21,9 százalék
  • A nettó hitel/betét arány 66,6 százalék

A leányvállalatok teljesítménye:

  • Equilor: az adózott eredmény 13,3 százalékkal nőtt, a kezelt vagyon 698,4 milliárd forintra emelkedett (+10,2 százalék éves szinten).
  • Gránit Alapkezelő: az adózott eredmény 3,0 milliárd forint, 28,4 százalékos növekedéssel; a kezelt vagyon 1 283 milliárd forint, amely 15,2 százalékkal magasabb az előző év végéhez képest.
  • Gránit Lízing: a lízingportfólió meghaladta a 63,5 milliárd forintot; éves szinten 30,2 százalékos növekedést ért el, jóval meghaladva a piac 1,9 százalékos bővülését.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Hervis logoja is búcsúzhat

A Hervis búcsúzik hazánktól

A sportáru-kereskedelmi lánc eladja magyarországi és romániai leányvállalatait a brit Frasers Groupnak – közölte kedden az anyavállalat.

Keszthelyi Erik: Húsz év után is szárnyalhatok a szakmában – Klasszis Podcast

Hisz a biztosítási piac fejlődésében, és tesz is érte. Képzést szervez, integrálja a kis cégeket, és fogyasztóbarát intézkedéseket sürget Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Új nagybank emelkedne fel a pesti tőzsdén

Új nagybank emelkedne fel a pesti tőzsdén

Eladja saját tulajdonában álló részvényeit az MBH Bank. A lakossági befektetőknek 14 munkanapjuk lesz arra, hogy lecsapjanak a 7 százaléknyi tulajdont kitevő részvénycsomagra, papíronként maximum 3848 forintos áron. Az MBH a BUX indexbe kerülést gyorsan elérné, hosszabb távon pedig az OTP-vel egy ligában, a blue chipek között forogna a parketten.

Nem a pénz a baj a magyar fociban, hanem a felcsúti túlsúly

Nem a pénz a baj a magyar fociban, hanem a felcsúti túlsúly

2011, vagyis a TAO-támogatási rendszer bevezetése óta több százmilliárd forint áramlott a magyar labdarúgásba. Ennek ellenére nemrég a fájdalmas emlékű, írek elleni hazai vereséggel eldőlt, hogy 1986 óta még mindig hiába áhítozik arra a magyarországi futballszerető közönség, hogy világbajnokságon szerepeljen a nemzeti tizenegy. A sportfinanszírozási rendszer visszásságairól a Trend FM hétfő reggeli műsorában beszélt újságírónk, aki az adás első felében a három éve padlón lévő vállalati beruházásokról fejtette ki véleményét.

Digitális szülőszobai eseménynapló is van a BioTechUSA Egészségért díjazottjai között

Ünnepélyes gálán adták át a BioTech USA az Egészségért Díjakat a Szépművészeti Múzeumban november 20-án. Az eseményen olyan hazai egészségügyi és köznevelési feladatokat ellátó szervezeteket díjaztak, akik előremutató megoldásaikkal infrastrukturális és oktatási fejlesztéseket valósítanak meg a kizárólag magyar tulajdonban lévő BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosai által alapított díj 24 millió forintos támogatásának köszönhetően.

Eladósodott cégek, 150 milliós veszteség – megint érdekességeket árverez a NAV

Megnéztük a NAV céges árveréseit. 

A Zara barcelonai üzlete

Black Friday: Hét európai országban tüntetnek a Zara dolgozói

A kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú napra, fekete péntekre időzítették a Zara dolgozói a demonstrációjukat. A tüntetés az EU négy legnagyobb gazdaságának Zara-üzleteit érinti, emellett Belgium, Luxemburg és Portugália boltjai is leállhatnak a jövő héten.

Az Eli Lilly indianapolisi kutatólaboratóriuma

Új szereplő a világelitben: már ezermilliárd dollárt ér a gyógyszeripari cég

Egyre nagyobb kereslet van a fogyást támogató gyógyszerekre: a Novo Nordisknál is nagyobbra nőtt az Eli Lilly, amelynek részvényei jobban felfutottak az utóbbi időben, mint az S&P 500 értéke.

Változás a 4iG-nél: lemond az egyik igazgatósági tag

Változás a 4iG-nél: lemond az egyik igazgatósági tag

Pedro Vargas Santos David négy évig volt tagja a vállalat igazgatóságának, de a mai nappal leköszönt. A 4iG részvényesei egy decemberi rendkívüli közgyűlésen választják meg az utódját.

A Telekom egyik németországi üzlete. Képünk illusztráció.

Nyugodtabb, komfortosabb ügyintézés: a Magyar Telekom csendes nyitvatartást vezet be

Elsötétíti a digitális képernyőket, és lehalkítja a hangjelzéseket a Magyar Telekom országszerte minden üzletében a hónap utolsó hétfőin. A csendes nyitvatartás 11 és 13 óra között lesz elérhető, a vállalat ezzel az autista ügyfelek számára akadálymentesíti az ügyintézést.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168