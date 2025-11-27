Még a bankadó megemelése előtt villantott egy nagyot a Gránit Bank

„Ez a bank eddigi legmagasabb háromnegyedévi profitját jelenti. Az év első kilenc hónapját a piaci átlagnál gyorsabb növekedéssel, kiváló költséghatékonysággal és portfólióminőséggel, valamint számos élen járó innovációval zárta a pénzintézet” – értékelte az eredményeket Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.
A Gránit Bank 2025 első 9 hónapjában 16,1 milliárd forint adózás előtti, illetve 14,5 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el, amely a bank eddigi történetének legmagasabb első 9 havi adózott eredménye. Emellett 14,4 százalékos bővülés egy év alatt.
Az adózás előtti eredmény 16,1 milliárd forint volt, ami több mint 11,3 százalékos növekedés.
A lakossági betétek 29 százalékkal nőttek az előző év hasonló időszakához képest, míg a vállalati betétállomány 10,2 százalékkal bővült.
A lakossági hitelportfólió éves összevetésben 27,1 százalékkal emelkedett, a piac 12 százalékos növekedését messze meghaladva. A vállalati hitelállomány 46.1 százalékkal nőtt, szemben a bankszektor 0.7 százalékos értékével.
További eredmények:
- A költség/mérlegfőösszeg mutató 0,95 százalék
- A működési költség/bevételek arány 36,4 százalék
- A mérlegfőösszeg 1.702 milliárd forint (éves alapon 11 százalékos plusz)
- A saját tőke 68,2 százalékkal emelkedett
- A bank piaci részesedése a betétállományban 3,3 százalék, a hitelállományban pedig 2,3 százalék
- A nemteljesítő hitelek aránya 0,19 százalék
- A teljes tőkemegfelelési ráta 21,9 százalék
- A nettó hitel/betét arány 66,6 százalék
A leányvállalatok teljesítménye:
- Equilor: az adózott eredmény 13,3 százalékkal nőtt, a kezelt vagyon 698,4 milliárd forintra emelkedett (+10,2 százalék éves szinten).
- Gránit Alapkezelő: az adózott eredmény 3,0 milliárd forint, 28,4 százalékos növekedéssel; a kezelt vagyon 1 283 milliárd forint, amely 15,2 százalékkal magasabb az előző év végéhez képest.
- Gránit Lízing: a lízingportfólió meghaladta a 63,5 milliárd forintot; éves szinten 30,2 százalékos növekedést ért el, jóval meghaladva a piac 1,9 százalékos bővülését.