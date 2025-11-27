Még a bankadó megemelése előtt villantott egy nagyot a Gránit Bank

„Ez a bank eddigi legmagasabb háromnegyedévi profitját jelenti. Az év első kilenc hónapját a piaci átlagnál gyorsabb növekedéssel, kiváló költséghatékonysággal és portfólióminőséggel, valamint számos élen járó innovációval zárta a pénzintézet” – értékelte az eredményeket Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

A Gránit Bank 2025 első 9 hónapjában 16,1 milliárd forint adózás előtti, illetve 14,5 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el, amely a bank eddigi történetének legmagasabb első 9 havi adózott eredménye. Emellett 14,4 százalékos bővülés egy év alatt.

Az adózás előtti eredmény 16,1 milliárd forint volt, ami több mint 11,3 százalékos növekedés.

A lakossági betétek 29 százalékkal nőttek az előző év hasonló időszakához képest, míg a vállalati betétállomány 10,2 százalékkal bővült.

A lakossági hitelportfólió éves összevetésben 27,1 százalékkal emelkedett, a piac 12 százalékos növekedését messze meghaladva. A vállalati hitelállomány 46.1 százalékkal nőtt, szemben a bankszektor 0.7 százalékos értékével.

További eredmények:

A költség/mérlegfőösszeg mutató 0,95 százalék

A működési költség/bevételek arány 36,4 százalék

A mérlegfőösszeg 1.702 milliárd forint (éves alapon 11 százalékos plusz)

A saját tőke 68,2 százalékkal emelkedett

A bank piaci részesedése a betétállományban 3,3 százalék, a hitelállományban pedig 2,3 százalék

A nemteljesítő hitelek aránya 0,19 százalék

A teljes tőkemegfelelési ráta 21,9 százalék

A nettó hitel/betét arány 66,6 százalék

A leányvállalatok teljesítménye: