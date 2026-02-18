Meg fog lepődni, mennyivel emelkedett a fizikai munkások bére januárban

A cégek széles körében bevett gyakorlat, hogy az év elején életbe lépő minimálbér-emeléssel egyidőben emelik meg alkalmazottjaik bérét. A jelenlegi, 6 százalékot közelítő béremelés átlagosan másfél százalékos reálbér-növekedést biztosít a kékgalléros munkavállalók körében. A kép azonban korántsem egységes: miközben a dolgozók egyharmadának decemberhez képest nem változott a fizetése, egyötödük 10 százaléknál magasabb mértékű béremelésnek örülhetett az elmúlt hónapban – igaz, közülük sokaknál a minimálbér 11 százalékos emelkedése tette szükségessé a megfelelő mértékű korrekciót.

„A cégek egy része idén több okból is kivár az idei béremelés végrehajtásával. A kedvezőtlen piaci környezet miatt számos iparág vállalatai nem tudták kitermelni a fedezetét egy általános béremelésnek; ők jobbára csupán a minimálbér-emelés miatt kötelező kiigazításokat hajtották végre az érintett dolgozói körökben – magyarázza Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója. – Másutt, ahol kissé kedvezőbb eredményeket sikerült elérni, de szintén szükség van a források tartalékolására, óvatosságból kivárnak, és csak a második vagy harmadik negyedévben lépnek. Ezzel egyrészt az első hónapokra megspórolhatják a bérnövekmény összegét, másrészt időközben kiderülhet, hogy milyen irányba mozdulnak a piacok. Szintén a kivárást választhatják azok a cégek, amelyeknek a konjunktúráját az áprilisi választások eredménye is befolyásolhatja.”