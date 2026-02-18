2p

Meg fog lepődni, mennyivel emelkedett a fizikai munkások bére januárban

2025 decemberéhez képest idén januárban átlagosan 5,9 százalékkal emelkedett a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a Trenkwalder közel 5 ezer fő béradatait feldolgozó elemzése szerint. A fizikai dolgozók 21 százaléka részesült 10 százalék feletti béremelésben, miközben 36 százalékuknak nem változott a bére az előző hónaphoz képest.

A cégek széles körében bevett gyakorlat, hogy az év elején életbe lépő minimálbér-emeléssel egyidőben emelik meg alkalmazottjaik bérét. A jelenlegi, 6 százalékot közelítő béremelés átlagosan másfél százalékos reálbér-növekedést biztosít a kékgalléros munkavállalók körében. A kép azonban korántsem egységes: miközben a dolgozók egyharmadának decemberhez képest nem változott a fizetése, egyötödük 10 százaléknál magasabb mértékű béremelésnek örülhetett az elmúlt hónapban – igaz, közülük sokaknál a minimálbér 11 százalékos emelkedése tette szükségessé a megfelelő mértékű korrekciót.

 

 

„A cégek egy része idén több okból is kivár az idei béremelés végrehajtásával. A kedvezőtlen piaci környezet miatt számos iparág vállalatai nem tudták kitermelni a fedezetét egy általános béremelésnek; ők jobbára csupán a minimálbér-emelés miatt kötelező kiigazításokat hajtották végre az érintett dolgozói körökben – magyarázza Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója. – Másutt, ahol kissé kedvezőbb eredményeket sikerült elérni, de szintén szükség van a források tartalékolására, óvatosságból kivárnak, és csak a második vagy harmadik negyedévben lépnek. Ezzel egyrészt az első hónapokra megspórolhatják a bérnövekmény összegét, másrészt időközben kiderülhet, hogy milyen irányba mozdulnak a piacok. Szintén a kivárást választhatják azok a cégek, amelyeknek a konjunktúráját az áprilisi választások eredménye is befolyásolhatja.”

Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyárban

A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés ügyében indított büntetőeljárást.

Fontos bejelentések érkeztek a Masterplasttól: teljesen átalakul a gyártás

Jelentős átalakításról döntött a Masterplast szigetelőanyag-gyártási portfóliójának áttekintése után a cég igazgatótanácsa, így a stabilabb eredményességet és megtérülést biztosító technológiák és telephelyek kerülnek előtérbe. Fejlesztik az EPS és az üveggyapot gyártását, lemondanak a kőzetgyapot gyártásáról – közölte a társaság kedden az MTI-vel.

Szakszervezet alakult a gödi akkugyárban

Az erről szóló tájékoztatást még kedden elküldték a Samsungnak.

A 4iG teljesen megszerezte az ACE Network céget

Lezárult a felvásárlás.

Óriási robbanás a gödi gyárban – Magyar Péter titokzatos videót osztott meg

Egy 2018-as robbanást mutatott be a Tisza Párt elnöke. 

Lehangoló évkezdés a magyar cégvilágban

Három éve folyamatosan csökken az új vállalkozások száma Magyarországon. A jelenség túlmutat egy-egy gazdasági cikluson vagy válságon: tartósan átalakult a vállalkozói döntések logikája. A válasz nem egyetlen okban keresendő, hanem a bizonytalanság, a kivárás és a döntési kockázatok egymást erősítő hatásában.

Greenwashing után greenhushing: már nem verik nagydobra a cégek, ha zöldek

Leszálló ágba került a fenntarthatóság kérdése a politikai narratívák szintjén, de ez még jót is tehet a vállalkozásoknak. Letisztult ugyanis a kép, a cégek könnyebben eligazodhatnak a nagy ESG-katyvaszban – mondta a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Ács Barnabás. A fenntarthatósági szakértő hozzátette: a Z és az Alfa generáció megváltozó igényei miatt az egész témakör munkaerőpiaci kihívássá válik és a jövő tehetségeinek megtalálásában is döntő tényező lesz.

Újabb neves céggel állapodott meg a 4iG

Új megállapodást jelentett be a vállalat.

Vendégmunkások nélkül nem megy? Itthon az akkucégek, a németeknél a csökkenő munkakedv teszik fel a kérdést

Meg kell változtatni a vendégmunkások helyzetét és társadalmi megítélését, ugyanis egyre nagyobb szükség lesz rájuk a jövő európai munkaerőpiacán – erről beszélt a Trend FM hétfői adásában Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója. Idehaza – mások mellett – az akkumulátorcégek munkaerőigénye élezi ki a probléma súlyát, miközben Németországban a részmunkaidő és a betegszabadságok elharapódzása is fontos kérdéseket vetnek fel.

Elszánt lépésre készül a Mol a Barátság kőolajvezeték leállása miatt

Felszabadítanák a kőolajkészletet.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

