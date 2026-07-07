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Meg is van, ki az MVM Zrt. új vezére

mfor.hu

Kapitány István ma nem csak azt jelentette be, hogy lecseréli az MVM Zrt. vezetőit, hanem azt is, kire bízza a vezérigazgatói teendőket. 

„Az MVM Csoport vezetésében változás történt: a nemzeti energetikai holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Meggyőződésem, hogy felkészülten és felelősséggel tudja vezetni az MVM Csoportot az előttünk álló időszakban” – írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében.

„Tőle transzparens, költséghatékony és jövőbe mutató szakmai munkát várok el, különös tekintettel az ellátásbiztonság erősítésére, az energetikai fejlesztések felgyorsítására és a tiszta energiára való átállás támogatására” – írta a miniszter Bertalan Zsoltról. A miniszter kedd kora délután mentette fel az MVM korábbi vezérigzagatóját, Mátrai Károlyt, valamint az MVM igazgatóságának elnökét, Czepek Gábort.

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