Még mindig elérhetetlen Mészáros Lőrinc cégcsoportjának honlapja

A hivatalos indoklás szerint karbantartás zajlik. Magyarország legértékesebb családi vállalkozásának számító vállalat oldalának leállásra egy nappal az országgyűlési választás után került sor.

Különös módon az országgyűlési választás másnapjára, hétfő délutántól elérhetetlenné vált a Mészáros Lőrinc családi cégeit összefogó Mészáros-csoport honlapja – írja a Telex.

A www.meszaroscsoport.hu-ra keresve sokáig 504-es hibakód jelent meg, a cégcsoporthoz tartozó legfontosabb érdekeltségek weboldalai viszont továbbra is működtek.

Később a helyzet megváltozott, a hibakód helyett már egy másik üzenet fogadja a látogatókat a cégcsoport logója alatt:

Mi történhet a weblapon?

A vasárnapi Tisza-kétharmad hírére Mészáros érdekeltségei meredek zuhanásba kezdtek a tőzsdén, a forint pedig erősödött.

Mindeközben/ennek ellenére közleményt adott ki a Mészáros Cégcsoport, amiben kiemelték: „Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója” továbbra is a hazai nemzetgazdaság erősítésében, annak meghatározó szereplőjeként érdekelt.

Stratégiai célnak nevezeték, hogy „gazdasági és politikai környezettől függetlenül”, „hosszútávon is értéket” teremtsenek. Mint hozzátették, a működés alapjait tudatos, stabil, felelős döntéshozatal képezi a jövőben is.

„A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel képes az eredményorientált, innovatív és stabil növekedésre”

– közölték, hozzátéve, továbbra is „kiszámítható stratégiai partnerként” kívánnak jelen lenni a piacon, erősítve a hazai és a nemzetközi jelenlétüket.