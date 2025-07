Még mindig pusztít a válság a magyar cégek között

Az Opten friss összeállítása emlékeztet: a magyar gazdaság 2025 első negyedévében továbbra is gyengélkedett, a KSH adatai szerint a GDP volumene stagnált. Bár a kormány korábban 3,4 százalékos éves növekedéssel kalkulált, az előrejelzések mára jóval visszafogottabbá váltak. Az Európai Bizottság 1 százalék alatti bővülést prognosztizál, és hazai szereplők is elismerik, hogy a növekedési pálya messze elmarad az eredeti várakozásoktól.

A legnagyobb kihívást az ipari kibocsátás gyengesége és a beruházások akadozása jelenti. Az autóipar, a gazdaság egyik húzóágazata, idén is nehézségekkel néz szembe, az Audi a Q3-as modell gyártásának egy részét Győrből Ingolstadtba helyezi át, míg Debrecenben a CATL-beruházás kivitelezése csúszik. Bár a német iparban megjelentek kedvezőbb várakozások, a hazai ipari hangulat továbbra is óvatos.

Ez a makrogazdasági közeg a vállalkozási aktivitás alakulásában is tükröződik. A negatív cégtrendek lassulnak, de az irány továbbra is lefelé mutat. A társas vállalkozások száma csökken, az alapítási kedv gyenge, a megszűnések üteme bár mérséklődik, a szerkezeti leépülés nyomai még mindig markánsak.

Tovább apadó cégállomány: visszafogott dinamika, szektorális különbségek

Az Opten adatai szerint 2025 júniusában a társas vállalkozások száma 498,7 ezer volt – a csökkenés immár 21. hónapja tart. Egy hónap alatt közel 900 vállalkozással lett kisebb a piac, míg féléves távlatban 6 500-zal csökkent a cégek száma. A visszaesés főként a kereskedelmet és az építőipart érinti, az előbbiben 2,4 ezerrel, utóbbiban 1,1 ezerrel kevesebb működő társaságot regisztráltak, mint január elején.

Az új alapítások száma sem hozott áttörést, júniusban csupán 1 592 új társaság indult, ami 24 százalékkal maradt el a májusi szinttől. Az első félévben mindössze 11,3 ezer új vállalkozás jött létre, 6 százalékkal kevesebb, mint tavaly ilyenkor. A legnagyobb visszaesés az alapítási kedvben a kereskedelemben és a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységekben jelentkezett, 211, illetve 222 vállalkozással kevesebb jött létre ezekben az ágazatokban.

Pozitívum, hogy a megszűnések száma is csökken, júniusban kevesebb mint 2 500 cég fejezte be működését, ami 31 százalékkal alacsonyabb az előző hónaphoz, és 500-zal kevesebb az egy évvel korábbihoz képest. Az első hat hónapban összesen 17,7 ezer megszűnés történt, 7 százalékkal kevesebb, mint 2024 azonos időszakában. Az építőipar (3 ezer) és a kereskedelem (4,5 ezer) továbbra is a legérintettebb, ám az adatok nem mutatnak romlást a tavalyi évhez viszonyítva. Stabilizálódni látszik az adminisztratív és a szakmai szektor is.

A cégbírósági eljárások száma is mérséklődött, júniusban közel 4 ezer új ügy indult, ami 3,6 százalékos havi csökkenés. Az első hat hónapban 23,3 ezer ilyen eljárás történt, 1,6 százalékkal kevesebb, mint 2024-ben. Továbbra is a kereskedelem és az építőipar a leginkább érintett, együttesen több mint 10 ezer eljárással.

Az eljárások 26,4 százalékában a cégek önként hagynák el a piacot, míg a fennmaradó 73,6 százalék mögött tartozások vagy nem szabályszerű működés áll. A végelszámolási arány jelentős szórást mutat, a humánegészségügyi és szociális ellátásban 73,4 százalék, míg az építőiparban mindössze 12,2 százalék, a kereskedelemben pedig 19 százalék.

„Bár a cégtrendek romlása lassul, fordulatról még nem beszélhetünk. A második félév kulcskérdése az lesz, hogy elindul-e valós élénkülés a cégvilágban, vagy továbbra is az alkalmazkodás és racionalizálás formálja a cégstruktúrát”

– mondta Alföldi Csaba, az OPTEN céginformációs szakértője.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (CFI – az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkhöz képest) júniusi értéke országosan 10,78 százalék volt. Vármegyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt a legmagasabb fluktuációt Budapest, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye produkálta, míg az Opten–CFI Győr-Moson-Sopron, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben érte el a legalacsonyabb értékeket.

Opten – CFI vármegyénként, 2025. június

Vármegye Alapítások Megszűnések Felszámolások* Opten – CFI Főváros 696 1 228 162 14,28 százalék Nógrád 26 24 7 13,37 százalék Szabolcs-Szatmár-Bereg 67 76 15 12,27 százalék Heves 22 61 9 11,89 százalék Borsod-Abaúj-Zemplén 70 86 10 11,50 százalék Jász-Nagykun-Szolnok 36 37 9 9,82 százalék Pest 280 325 85 9,55 százalék Tolna 22 27 3 8,73 százalék Hajdú-Bihar 33 91 16 8,58 százalék Baranya 35 62 2 8,45 százalék Zala 23 45 0 8,40 százalék Bács-Kiskun 50 73 11 8,23 százalék Fejér 29 72 6 7,91 százalék Vas 12 39 2 7,61 százalék Somogy 23 42 4 7,54 százalék Veszprém 28 49 2 7,45 százalék Komárom-Esztergom 32 37 15 7,42 százalék Győr-Moson-Sopron 50 54 3 6,79 százalék Csongrád-Csanád 43 35 4 6,30 százalék Békés 15 20 1 5,50 százalék ÖSSZESEN 1 592 2 483 366

*Újonnan indult eljárások