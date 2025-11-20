„Még takarító- és büfészolgáltatóként is nehéz bekerülni a BYD-hoz” – Klasszis Podcast

Jelentős szakadék tátong Magyarországon a tervezett és a sikeresen lebonyolított cégátadások száma között – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Szendrői Gábor, a Concorde MB Partners ügyvezetője, az MGYOSZ elnökségi tagja. A hazai vállalatok tulajdonosainak átlagéletkora 70-75 év, ami a hosszútávú tervezés gátja lehet. Emellett a növekedésben és hatékonyabb működésben sokszor a magyar vállalkozók individualizmusa is akadályt jelent szerinte.

Szendrői Gábor megosztotta azt a szóbeszédet, ami szerint 2008-ban a Mol és a PKN Orlen egyesülése is ezen vezetői attitűd miatt eshetett kútba. A szakértő kitért arra is, hogy mennyivel növelné potenciálisan a magyar gazdaság teljesítményét, hogyha az Ausztriában jellemző céges struktúra irányába mozdulnánk el. De azt is megkérdeztük, hogy az elmúlt években havi szinten ezerrel csökkenő vállalati létszám pontosan mely szereplőket érintette.

A szakértő beszélt arról is, hogy a hazánkba egyre nagyobb számban érkező ázsiai beruházók nem szívesen dolgoznak együtt helyi beszállítókkal, szemben a nyugati multinacionális cégekkel. Szendrői Gábor kitért arra, hogy európai szinten milyen megoldást lehetne találni erre a helyzetre, és mit lehet tenni azért, hogy ne legyen túl nagy a kabát egy nagyvállalati lét küszöbére érő kkv számára.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:56 Beköszönés

02:12 Kik azok a „Napkirályok” a magyar céges kultúrában?

07:35 Havonta ezer vállalat tűnt el az elmúlt években Magyarországon: kik mentek csődbe?

12:13 Egészségtelenül nagy a járműipar súlya a magyar gazdaságszerkezetben?

19:02 Új uniós szabályok formálódnak: jöhetnek a small mid-cap vállalatok

27:36 Nagyon idős, 70-75 év közötti a magyar tulajdonosok átlagéletkora

41:03 Hiába a rengeteg adat, egyre tovább húzódik egy cégátadás

49:06 Nem jó, ha az újabb- és újabb támogatásokra kondicionáljuk a cégeket

54:50 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>