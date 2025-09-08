Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vállalatok Hibrid- és elektromosautók

Még több pénzt kapnak az e-autót vásárló cégek

EM: tízmilliárd forinttal megemeli a kormány a vállalati e-autó támogatási program keretösszegét.

 A kormány 30 milliárd forintról 40 milliárd forintra emeli a vállalati e-autó támogatás keretösszegét – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.

Czepek Gábor elmondta, a tízmilliárd forint pluszforrásból közel 7 milliárd forint vidéki pályázatokra megy, és ezzel elérhetővé válik, hogy 2020-hoz képest tízszeresére emelkedik a tisztán elektromos meghajtású autók száma. Eddig 7700 pályázat érkezett be, amely tovább emelkedhet, így akár 4 millió forint támogatáshoz is juthat egy sikeres pályázó – jegyezte meg. A pályázat a kormány zöldpolitikájának újabb jelentős eleme, amelyre decemberig várják a jelentkezőket – tette hozzá.

Foxpost

Fontos változások jönnek mától a FOXPOST automatáknál

Ősszel megkezdődik a Packeta Z-BOX automaták integrálása a FOXPOST hálózatába. Az első szakasz szeptember 8-án indul: ettől a naptól a FOXPOST hálózatában kétféle automata lesz elérhető. A már ismert érintőképernyős készülékek FOXPOST A-BOX néven működnek tovább, emellett megjelennek a Packeta rendszeréből ismert, gombos kezelőpanelű automaták, FOXPOST Z-BOX néven.

Az Erste villogó bankkártyával egészítette ki a népzserű mesekönyvet

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az OLED kijelzős plasztikon felvillannak a rakéta ablakai fizetéskor, így a gyerekek játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot. Az Erste és a Visa, a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója együttműködésében egy különleges limitált bankkártya jelent meg a bank kínálatában, így a gyerekek játékosan tanulhatják meg a digitális pénzhasználatot – derült ki a szerdai közös sajtótájékoztatójukon. Az Erste felmérése szerint a szülők  többsége fontosnak tartja, hogy már kisgyermekkorban beszéljenek a pénzügyekről. A bank a tavaly kiadott edukációs mesekönyv, a Cserebere az erdőben mellett az idén a gyerekek nyelvén megfogalmazott kisokossal is segít a szülőknek. 

Huibert Vigeveno és Lakatos Benjamin

Vezetőváltás történt a MET-csoport élén

Huibert Vigeveno lesz a vállalat új csoportszintű vezérigazgatója, Lakatos Benjamin az Igazgatóság elnökeként folytatja.

Jön az év felvásárlása a budapesti tőzsdén

A 4iG megvásárolja a Rábát. 

Jó hírt közölt Nagy Márton minisztériuma

Megugrott a Széchenyi Kártya igénylések száma a tavaly augusztusi adatokhoz képest

A Starschema-exit után: mit keres egy angyalbefektető?

A Klasszis Podcastban Csillag Péter, a Starschema társalapítója, egykori vezetője, a HUNBAN (Hungarian Business Angel Network) jelenlegi elnöke volt a beszélgetőpartnerünk.

Fontos bejelentés érkezett a Lidltől

A fantasztikus európai labdarúgószezont követően a Lidl a 2025/26-os idényben is folytatja együttműködését az UEFA Európa-ligával és az UEFA Konferencia-ligával hivatalos partnerként. A Lidl kezdeményezései az idei szezonban több ezer embert értek el.

kaparós sorsjegy

Nagy bejelentés a Szerencsejáték Zrt.-től: sokat fizet az új kaparós sorsjegy

Akár 50-szeres nyeremény is elérhető a Szerencsejáték Zrt. vadonatúj, szimbólum keresős sorsjegycsaládjával. A legszerencsésebb így akár 150 millió forintot is nyerhet az egyedi, neonszínű festékbevonat lekaparása után. 

750 millió forintott adott az állam 750 munkahelyre

Új beruházást jelentett be a Bonduelle.

Peter Robben, a K&H csoport vezérigazgatója

Keményen bírálta a kormány intézkedéseit a K&H vezére

A gazdasági teljesítmény gyenge, az ATM-ek csak viszik a pénzt, miközben alig lesz rajtuk tranzakció, az Otthon Start viszont tarolni fog a hitelpiacon – hangzott el a K&H Bank féléves eredményeit ismertető sajtótájékoztatón. 

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

