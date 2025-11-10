1p
Még vizsgálják az ajkai erőműben történt súlyos baleset körülményeit

Veolia: még vizsgálják a Bakonyi Erőműben történt baleset körülményeit.

 

Még tart az ajkai erőműben szombaton történt baleset vizsgálata – tájékoztatta a Veolia Energia Magyarország Zrt. hétfőn az MTI-t.

Közleményük szerint a Veolia Enegria Magyarország Zrt. csoporthoz tartozó Bakonyi Erőmű Zrt.-ben november 8-án 13 órakor súlyos munkahelyi baleset történt, amelyben az erőmű három munkavállalója sérült meg.

A baleset a porleválasztó filter karbantartása és tisztítása során történt, amikor a filterből kifolyó forró por égési sérülést okozott – tették hozzá.

A három munkavállaló közül ketten könnyű égési sérüléseket szenvedtek, őket egy rövid kórházi ellátást követően hazaengedték; a súlyos égési sérüléseket szenvedő munkatársat a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház intenzív osztályán ápolják – közölték.

Azt írták, az eset kivizsgálása jelenleg is zajlik, hamarosan bővebb információval tudnak majd szolgálni.

(MTI)

