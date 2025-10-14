Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Vállalatok Palkovics László

Megalakult a ZalaZONE Alapítvány a járműipari tesztpálya működtetésére

mfor.hu

Jogilag, szakmailag és fizikailag is önálló entitásként megalakult Zalaegerszegen a ZalaZONE Alapítvány a járműipari tesztpályának és környezetének működtetésére, fejlesztésére – közölte Palkovics László a kuratórium elnökeként kedden a megalakulást követő sajtótájékoztatón.

Palkovics László kifejtette: a közérdekű alapítvány nem kötődik egyetlen egyetemhez vagy autógyárhoz, mert mindenkinek szolgáltatni szeretne. Az önállóvá válással arra is lehetőség nyílik, hogy az eddig a győri Széchenyi egyetem égisze alatt működtetett létesítmény más egyetemek számára is nyitott legyen – számol be róla az MTI.

Az alapítvány az iparhoz, a vállalatokhoz, a tudományos, szakmai közreműködőkhöz kapcsolódik, forrásai lehetővé teszik, hogy a Zalaegerszegen működő vagy ott alkalmazott kutatók számára támogatást nyújtson. Ehhez részben magyar, részben európai forrásokra is számítanak a jövőben – mondta Palkovics László.

Orbán Viktor, Palkovics László és Háry András, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetője átadja a ZalaZone tesztpálya első ütemét 2019. május 20-án.
Orbán Viktor, Palkovics László és Háry András, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetője átadja a ZalaZone tesztpálya első ütemét 2019. május 20-án.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Részben Budapesten

A kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai zalaegerszegi kötődésűek, az alapítvány részben Zalaegerszegen, részben Budapesten végzi a munkáját. Az autóipari tevékenységen felül hamarosan olyan új technológiákhoz is kapcsolódik az alapítvány, mint a robotika, az agrárium és az energetika összekapcsolódása – jegyezte meg a kuratóriumi elnök. Példaként hozzátette: olyan napelemparkot hoznak létre, amely alatt málnát termesztenek és szüretelnek robotok segítségével.

Palkovics László megjegyezte: várhatóan a robotika lesz a jövőben hasonló fontosságú, mint az autóipar, és szeretnék, ha ebben is szerepe lenne a zalaegerszegi tesztkörnyezetnek.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP), Zalaegerszeg polgármestere szerint a tesztpálya, amely fizikailag eddig is Zalaegerszegen volt, most jogilag is visszatért a városba. A létrejöttének tíz éve alatt Zalaegerszeg is jelentős lépéseket tett előre, a munkanélküliség 7,5-ről 2,3 százalékra csökkent, a helyi iparűzési adó 3,2 milliárd forintról 8 milliárdra növekedett, továbbá 5 ezer új munkahely jött létre, vagyis a tesztpálya hozta az elvárt fejlődést – mondta a városvezető.

