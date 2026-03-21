Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Megállt az idő? Haladékot kaptak a cégek, de nagyot hibázik, aki hátradől – Klasszis Podcast

Imre Lőrinc – Izsó Márton

Elképesztő fordulatokat hozott az elmúlt bő egy év a fenntarthatósági elvárásokban. A lavinát az Európai Bizottság Omnibus I-es csomagjának elfogadása indította el. Magyarországon ezt megelőzően még több tízezer cég izgulhatott a jogszabályi megfelelések miatt, ma viszont 125 körül van a jelentéstételi kötelezettséggel bíró vállalatok száma. Hátradőlniük azonban a kkv-knak sem szabad. A Klasszis Podcast vendégei Fehér Sándor, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség fenntartható versenyképességi osztályának vezetője és Csécsei Ádám, az EXIM Bank ESG igazgatóhelyettese.

Óriási változások történtek az elmúlt bő egy évben a fenntarthatósági elvárásoknak való megfelelés kérdésében. Magyarországon az Európai Bizottság elhíresült, tavaly februári Omnibus I-es csomagjának elfogadása előtt még több tízezer cég izgulhatott. Mára viszont jelentősen leszűkült a jelentéstételi kötelezettséggel bíró vállalatok köre, ami nagyjából 125 céget érint.

Az idei év második felében így is jelentősen megnő az ESG beszámolók száma, de a középvállalatok újabb haladékot kaptak, valószínűleg 2027 második feléig. „Jelenleg egy közepes méretű cég önkéntes alapon adhat ki adatokat egy nagyvállalat kérésére a náluk zajló fenntarthatósági folyamatokkal kapcsolatban. A kisvállalatokat pedig kérdezni sem lehet” – mondta el Fehér Sándor, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség fenntartható versenyképességi osztályának vezetője a Klasszis Podcast legújabb epizódjában.

 Ami a zöld átállás finanszírozási oldalát illeti, a Magyar Nemzeti Bank már 2019-ben elkezdte kialakítani az ahhoz kapcsolódó hazai pénzügyi keretrendszert. Az állami tulajdonú, a cégek export-import tevékenységét segítő EXIM 2022-re készítette el a saját, zöld finanszírozási keretrendszerét. „Egy kicsit előreszaladt a bankszektor, de az Omnibus-csomaggal összefüggésben egyáltalán nem állt meg az idő. A vállalatok csak egy újabb felkészülési lehetőséget kaptak” – tette hozzá Csécsei Ádám, az EXIM Bank ESG igazgatóhelyettese.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés

01:27 Az elmúlt bő egy év kaotikus ESG-szabályváltozásai

06:48 Hány magyarországi cég felel meg a legfontosabb fenntarthatósági elvásároknak?

12:27 A magyar finanszírozási rendszer felépülése: olcsó vagy drága a zöld hitel?

24:20 Mennyire érdeklődnek a magyar cégek a zöld átállás iránt?

32:12 Különbségek a cégek között: Budapest vs. vidék, kicsik vs. nagyok

37:40 Európa mennyivel rohant előre a zöld átállásban a világ többi részéhez képest?

40:46 Elköszönés

