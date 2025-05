Megcsuklóztatta a világ egyik legnagyobb cégét a magyar versenyhivatal

A magyar nyelv szempontjából történelmi léptékű kötelezettségvállalást ért el a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Microsofttal szemben folytatott eljárásában, a globális technológiai vállalat 10 milliárdnyi magyar szó felhasználásával fejleszti saját mesterséges intelligencia (MI) alapú rendszereit, és az adatokat más fejlesztők számára is ingyenesen hozzáférhetővé teszi – közölte a versenyhatóság pénteken az MTI-vel.

A GVH felidézte: 2023 júliusában indítottak eljárást a Microsoft európai szolgáltatásait nyújtó leányvállalatával, a Microsoft Ireland Operations Limiteddel szemben, mert azt valószínűsítették, hogy a cég tisztességtelen gyakorlatot folytat a magyar fogyasztókkal szemben az új Bing szolgáltatásával kapcsolatban.

A szoftveróriás 2023 februárjában integrálta a ChatGPT-hez hasonló, MI alapú chat funkciót Bing nevű keresőrendszerébe, ami a keresőfelületen segíti a kérdések megválaszolását, a gépi tanulásához felhasználva a felhasználók által megosztott tartalmakat, adatokat és információkat is. A GVH vélelme szerint azonban a cég nem az észszerűen elvárható szakismerettel, illetve szakmai gondossággal tájékoztatta a fogyasztókat a szolgáltatással kapcsolatban.

A Microsofttal szemben indított versenyfelügyeleti eljárásban a GVH sem jogsértést, sem annak hiányát nem állapította meg. Bár a szolgáltatás szabályzatai, felhasználói tájékoztatói nagy terjedelműek, széttöredezettek és helyenként ellentmondásos tartalmúak voltak, egyes esetekben pedig csak angolul voltak elérhetőek, ugyanakkor a vállalkozás az eljárás tárgyát képező gyakorlatán az eljárás megindítását követően változtatott, időközben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fogyasztói ismeretek is bővültek, továbbá a vállalkozás egy komplex kötelezettségvállalási csomagot nyújtott be, amely tovább segíti a magyar nyelvű mesterséges intelligencia képességeit és az azzal kapcsolatos fogyasztói értelmezés közötti összhang megteremtését – írta a versenyhivatal.

A kötelezettségvállalás keretében a Microsoft több, a magyar felhasználók, illetve a hazai kis- és középvállalkozások számára rendkívül előremutató intézkedést vállalt. A globális technológiai cég jelentősen bővíti, fejleszti a magyar nyelven elérhető mesterséges intelligencia alapú alkalmazásait. A cég ehhez hozza létre a legalább 10 milliárd magyar szót tartalmazó adatbázist, amit integrál mesterséges intelligencia alapú rendszereibe. A versenyhivatal összehasonlításképpen jelezte: az OpenAI ChatGPT rendszere mintegy 120-130 millió magyar szóból tanult.

A cég azt is vállalta, hogy a fentiek szerint előkészített adatállományt más rendszerek számára is elérhetővé teszi, így más fejlesztők is felhasználhatják azt magyar nyelvű mesterséges intelligencia rendszereik tanítására. A fenti fejlesztések hozzájárulhatnak a magyar nyelvű alkalmazások pontosságának, megbízhatóságának javításához, lehetővé téve a még sokoldalúbb felhasználást is.

Ugyancsak vállalta a Microsoft, hogy a GVH eljárásának eredményeként végrehajtott intézkedéseit aktívan kommunikálja, illetve számos edukációs lépést tesz, például képzéseket szervez magyar köztisztviselők, illetve kis- és középvállalkozások, valamint fogyasztók számára. Az oktatások és az azokról készült, a Microsoft által közzéteendő felvételek elősegíthetik a mesterséges intelligencia és az MI alapú alkalmazások által nyújtott lehetőségek és kockázatok jobb megismerését, megértését, ezáltal biztosítva, hogy a fogyasztók reálisabban ítélhessék meg a mesterséges intelligencia képességeit, értékeit, veszélyeit – hívta fel a figyelmet a versenyhatóság.

