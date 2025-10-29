Megérkezett az Apple-re is az OTP Szép Kártyája

A virtuális, digitalizálható SZÉP-kártya az OTP Bank digitális fejlesztéseinek újabb állomása, amely a felhasználói élményt és a fizetés rugalmasságát helyezi előtérbe. Okoseszközzel személyesen az üzletekben, POS-terminálokon lehet fizetni – azaz a telefon vagy az okosóra terminálhoz érintésével történik a fizetés – írja a Pénzcentrum.

Az OTP-s kártyabirtokosok 2025 első kilenc hónapjában több mint 300 milliárd forintot költöttek el Szép-kártyáikról, ami 10 százalékot meghaladó növekedés tavalyhoz képest. Ez közel 50 millió tranzakciót jelentett, amelyek egy része szeptemberben már nem a hagyományos plasztik kártyával, hanem a modern, digitalizált kártyával történt. Az ősz első hónapjában több, mint 15 ezer OTP Szép kártyás ügyfél fizetett digitalizált kártyával, az így elköltött összeg a bevezetés hónapjában meghaladta a 200 millió forintot.

Fontos, hogy nem a meglévő plasztikkártya lett digitalizálható, hanem az OTP Bank által minden Szép-kártyás ügyfélnek automatikusan és díjmentesen létrehozott új, virtuális Szép-kártya költöztethető az okostelefonra. A Google Walletbe és Apple Walletbe egyaránt digitalizálható virtuális kártya az OTP Szép kártya mobilalkalmazásban és az OTP MobilBankban található meg.