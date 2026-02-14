Megérkezett az Erste válasza Orbán Viktor évértékelős vádjaira

Ahogy arról beszámolónkban is írtunk, a miniszterelnök komoly vádakat fogalmazott meg az Erste és Shell ellen is az orosz-ukrán háború kapcsán, egyebek mellett „a halál vámszedői, a háború kutyái”-elnevezéssel illetve őket.
A pénzintézet a 24.hu megkeresésére reagált a miniszterelnöki beszédben elhangzottakra, mint írták:
Az Erste Bank Hungary Zrt. alapelvei szerint ellenez minden háborút és erőszakot. Az Erste Bank Hungary Zrt. semmilyen formában nem vesz részt politikai kampányban, a bank a rá vonatkozó jogszabályokat maradéktalan betartja