Megérkezett az Erste válasza Orbán Viktor évértékelős vádjaira

Röviden kommentálták a vádakat. 

Ahogy arról beszámolónkban is írtunk, a miniszterelnök komoly vádakat fogalmazott meg az Erste és Shell ellen is az orosz-ukrán háború kapcsán, egyebek mellett „a halál vámszedői, a háború kutyái”-elnevezéssel illetve őket.

A pénzintézet a 24.hu megkeresésére reagált a miniszterelnöki beszédben elhangzottakra, mint írták:

Az Erste Bank Hungary Zrt. alapelvei szerint ellenez minden háborút és erőszakot. Az Erste Bank Hungary Zrt. semmilyen formában nem vesz részt politikai kampányban, a bank a rá vonatkozó jogszabályokat maradéktalan betartja

