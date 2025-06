Megérkezett Magyarországra a Women In Coffee

A Caffè Vergnano prémium olasz kávémárkát kizárólagosan forgalmazó Coca-Cola HBC Magyarország anyacége 2021 októberében vásárolt 30 százalékos részesedést a családi tulajdonban lévő Casa del Caffè Vergnano vállalatban, és 2022 januárja óta forgalmazza Magyarországon a Caffè Vergnano prémium olasz kávétermékeit. A vállalat az elmúlt két évben megduplázta vendéglátó partnereinek számát, így mára 550 egységgel büszkélkedhet, a szektorban értékesített volumen pedig 2024 év végéig 55 százalékkal haladta meg a megelőző év mutatóit.

A Coca-Cola HBC Magyarország az elmúlt években komoly erőforrásokat fektetett a hazai kávékultúra fejlesztésébe, ennek keretében pedig abba, hogy vendéglátóipari partnereit megtanítsa a magas minőségű kávék készítésére. 2020 óta a vállalat több mint 3000 képzési órát fordított vevői szakmai képzésébe, illetve partnerei több mint 4000 alkalmazottjának nyújtott professzionális barista tréninget. A Coca-Cola HBC Magyarország komplex szolgáltatást nyújt vevőpartnerei számára: prémium kategóriás kávégépeket, őrlőket, logózott csészéket, poharakat és a vendégek kiszolgálásához kapcsolódó egyéb eszközöket kínál. Emellett marketing támogatást, barista tréninget, szezonális recepteket és teljeskörű szerviz szolgáltatást is biztosít a vele szerződésben álló vállalkozásoknak.

2025 júniusától a vállalat új szintre emeli a hazai kávékultúra fejlesztését: a Women in Coffee program debütálásával egyszerre nyújt komplex képzési programot a vendéglátó szektor számára és indít szemléletformáló kampányt a fogyasztók irányába.

A Women In Coffee program

Meglepően sok nő dolgozik a kávéiparban. A kávéültetvények munkásainak 70 százaléka nő, a kávéfarmok negyede női kézben van. Mindennek ellenére továbbra is erős esélyegyenlőtlenség tapasztalható a nők és a férfiak között az oktatáshoz, pénzügyi szolgáltatásokhoz való jog és a kereskedelmi lehetőségek terén. A Women In Coffee (Nők a Kávéiparban) a Caffè Vergnano márka globális társadalmi felelősségvállalás projektje, amelyet a tulajdonos és vezérigazgató Carolina Vergnano indított útjára 2018-ban. A program együttműködő partnere az International Women’s Coffee Alliance (IWCA).

Carolina Vergnano tulajdonosnak fontos a nőkre fókuszálni

„Ez a számomra kiemelten fontos projekt eredetileg a kávéültetvényeken dolgozó nők élet- és munkakörülményeinek támogatására alakult, mára azonban globális célja a nők szerepvállalásának erősítése és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása. Azokban az országokban, ahol a kávétermelés nem lehetséges, a program olyan közösségeket és vállalkozásokat támogat, amelyek aktívan tesznek a nők társadalmi, illetve gazdasági helyzetének javításáért, lehetőségeik kiterjesztéséért” – mondta el Carolina Vergnano.

Olaszországban már több éve sikeresen működik a projekt: a partner kávézókban elérhető pink kollekció (csészék, poharak és más merchandising eszközök) elemeinek megvásárlásával a vendégek közvetlenül is támogathatják a kávéfarmokon dolgozó nőket.

Egyedülálló kezdeményezés a hazai vendéglátó szektor számára

2025 júniusában Coca-Cola HBC Magyarország elindítja a Women In Coffee program hazai lábát, amelynek célja a résztvevő vendéglátó partnerek szakmai fejlesztése és társadalmi érzékenyítése. Zászlóshajó Women in Coffee üzletek kialakítása a terv Budapest mellett olyan városokban, mint Szeged, Pécs, vagy a Balaton környéke, ahol a fogyasztóközönség is nyitottnak mutatkozik egy újfajta, a társadalmi felelősségvállalást felkaroló koncepció megismerésére és befogadására. A vállalat teljeskörű szakmai és marketing támogatást ad a szigorú kritériumok alapján kiválasztott, csatlakozó vendéglátó partnereknek, akik többek között limitált kiadású kávét, speciális barista eszközöket és marketing támogatást kapnak a rózsaszín kávézók kialakításához. Továbbá a vendéglátó tulajdonosok üzleti tervük elkészítéséhez és marketing tevékenységükhöz is komoly segítséget kapnak.

Emellett a program kifejezett fókuszt helyez a résztvevő HoReCa egységek által delegált többségében női képviselőnek személyre szabott tréningeken és professzionális barista képzésen való részvételére, így támogatva a képzett női baristák szakmai fejlődését a szektorban.

Hogyan segít a hazai program a HoReCa szektor kihívásain?

A vendéglátás szektor egy kifejezetten minőség-érzékeny terület, hiszen nagyon sok múlik a vendéget kiszolgáló személyzet felkészültségén, valamint azon, hogy milyen alapanyaggal, receptúrákkal és eszközökkel dolgozik. A vállalat szakembereinek tapasztalatai szerint a vendéglátásban a napi kihívások kezelése mellett (munkaerő- bevonzás és -megtartás, hatékony költség- és bevétel menedzsment, fennmaradás az éles versenyben) a HoReCa tulajdonosoknak alig, vagy egyáltalán nem marad idejük arra, hogy hosszú távú terveket gyártsanak. Ilyen volna például az alkalmazottak kávé szakértelmének fejlesztése, a professzionális barista képesítés megszerzése vagy megkülönböztető marketing eszközök beemelése a vállalkozásukba.

„Nagy várakozással tekintek a programmal kapcsolatos magyarországi tervekre, hiszen itt az érzékenyítésen és társadalmi felelősségvállaláson túl a Women In Coffee program egyszerre nyújt üzleti, szakmai és marketingkommunikációs támogatást a résztvevő vendéglátós partnereknek. A Caffè Vergnano kiváló minőségű kávétermékeivel együtt így valódi változást vihetnek az üzletmenetükbe” – magyarázza a programhoz való csatlakozás előnyeit Carolina Vergnano, a Caffè Vergnano tulajdonosa és vezérigazgatója.

A hazai programot egy zártkörű eseményen mutatták be 2025. június 5-én a BOATanic hajó fedélzetén, a meghívott sajtó, valamint a programban részt vevő HoReCa tulajdonosok és a Coca-Cola HBC Magyarország más kulcs vendéglátópartnerei körében.