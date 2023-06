Megérte a parlamenti irodaházban étteremet nyitni

A két éve még csak 7 fővel üzemelő, mára azonban 21 fővel dolgozó Séf Asztala Étterem Kft. remek évet zárt. De nem csak maga az étterem található a felújított Szabad György irodaházban, hanem a vállalkozás telephelye is a Kossuth tér 6-8. alatt van bejegyezve. Mindez nem véletlen, hiszen a parlamenttől kőhajításnyira található elegáns irodaházban bérelik az éttermet, melynek üzemeltetésére öt évre szóló szerződést írt alá a Séf Asztala Kft., valamint a CER Kft. még 2019-ben. Egyik résztulajdonosa egyébként a közismert sztárséf, Wolf András, az Anantra New York Hotels corporate séfje, de ő felel az Atrium konyhájáért, valamint a Puskás Aréna ételkínálatáért is.

Megújítják-e a 2023. decemberében lejár a szerződést? Fotó: Facebook/Séf Asztala

Friss pénzügyi beszámolója szerint a Séf Asztala Kft. igazán jó évet tudhat maga mögött: árbevétele közel kétszer annyi lett, mint 2021-ben azzal, hogy 191 millió forintról kúszott fel tavaly 360 millióra a forgamuk. A tendenciát a nyereségük is követte, sőt, az elmúlt öt év top-profitját érték el 2022-ben 359 millió forinttal. Pedig rövid lejáratú kötelezettségeik közel 100 millióra rúgnak, alapítás-átszervezésre is elment 76 millió, szinte megháromszorozták a személyi jellegű ráfordításaikat, és az anyagköltség is megugrott, ami bár a beszámoló nem részletezi, de minden bizonnyal az inflációval sújtott élelmiszereket is tartalmazhatja.

A parlament mellé szerződött másik cég, a CER Kft. is hasít. Két évvel ezelőtt még csak 70 főt, most már 131 dolgozót foglalkoztatnak. Forgalmuk pedig még durvábban ível felfelé, ők megháromszorozták a 2021. évit: 927 millióról 2,9 milliárdra kúszott fel. Nyereségük szintén az elmúlt öt év legjobbika, 294,8 millió forint, ami több mint a duplája a 2022-t megelőző évnek. Az összeget ki is vették osztalékként.

Kapcsolódó cikk Egyre jobban megy Kásás Tamás olasz étterme A 2022-es évben egyáltalán nem lehet ok a panaszra az étterem kapcsán.

A parlamentnek a két céggel megkötött ötéves szerződése egyébként 2023. december 12-én jár le. Arról, hogy meghosszabbítja-e az Országgyűlés Hivatala az együttműködést, vagy új partnert, partnereket keres, még nincs információ. Erre vonatkozó kérdésünket elküldtük az Országgyűlés Hivatalának, amint megérkezik válaszuk, frissítjük cikkünket.

A Séf Aszala Kft. és a CER Kft. az étteremért egyébként havi 2,6 millió forintos bérleti díjat fizet, ami 100 ezer forinttal magasabb, mint amit egykor a Gundel fizetett a Miniszterelnökségnek a menza üzemeltetésére.

Fontos, hogy a Séf Asztala nem egyenlő az Országgyűlés menzájával, ide nemcsak a képviselők, hanem bárki betérhet reggelizni vagy ebédelni, a mellette kialakított pékségben pedig frissen sütött finomságokat is árulnak. Tehát az étterem nem tévesztendő össze a parlament pincéjében működő Országház Étteremmel, ahol valóban dotált áron ehetnek a politikusok, amiről az a hír járja, hogy bár márciusban jelentősen növekedtek a képviselői fizetések, az éttermet, akár egy kis szigetet, mintha elkerülné az infláció. Egy márciusban nyilvánosságra került étlap szerint a menü 1800, a jókai bableves 680, a csirkemellfilé Orly módra 1650, a grillezett csirkecomb 1350, a burgonyafőzelék 650, 2 darab fasírt 650, almás rétes vanília mártással pedig 750 forintba kerül.