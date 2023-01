Meghalt a magyar származású ingatlanmágnás

A Győr-Sopron megyei Beled községből indult a világ egykor leghíresebb ingatlanfejlesztője. Onnan költöztek Albert Reichmann - aki már Bécsben született - szülei az osztrák fővárosba 1928-ban, majd sikeres kereskedésüket hátrahagyva Kanadába menekültek a német megszállás elől. Az egykori híradások szerint a magyarul, németül és héberül egyaránt beszélő családapa Bécsből szállított tojást előbb Ausztria városaiba, majd később egész Európába.

A szülők: Samuel Reichmann és Reneé hat kisgyermekükkel vágtak neki a világnak. Öt fiú- és egy lánygyermekük 1923 és 1933 között született. Az ortodox zsidó család végül Tangerben telepedett le, ahol ott folytatták, ahol kezdték: a kereskedelemmel. A Reichmann-fiúk azonban Kanadának vették az irányt Torontóban megtelepedő család előbb a raktárakat épített a város külterületein, majd irodaépületeket húzott fel - előbb Kanadában, majd az Egyesült Államokban.

A Reichmann-fivérek vállalkozása Kanadából indult, de az USA-ban értek csúcsra. Forrás: Olympiatile

Albert és két bátyja, Edward és Louis alapították meg Montrealban az anyacéget. Az Olympia Floor and Wall Tile-ból kinőtt ingatlanos vállalkozás torontói kirendeltségét az 1933-ban született Ralph vezette, a cég igazi fejének azonban Pault tekintették, aki az ingatlanfejlesztéseket irányította. Olyan emblematikus épületek fűződnek az Olympia and York nevéhez, mint a bostoni Exchange Palace, a torontói First Canadian Palace, amely 1975-ben Kanada legmagasabb felhőkarcolója volt.

New-Yorkban a múlt század hetvenes éveiben jelentek meg. Az akkori ingatlanpiaci visszaesést kihasználva nyomott áron vásároltak ingatlanokat, majd a '80-as években belefogtak a város emblematikus épülete, a World Financial Center építésébe. A beruházás akkori árakon is dollármilliárdokat emésztett fel, de ez a befektetésük is busásan megtérült. A cégcsoport értékét a múlt század nyolcvanas éveiben közel 10 milliárd dollárra értékelték. Nem volt tehát véletlen, hogy a Washington Post az "ingatlanpiac kanadai Rotschildjei" néven emlegette a Reichmann-fivéreket.

A Canary Warf London emblematikus negyede lett. Fotó: Pixabay

A másik nagyméretű ingatlanfejlesztésüket London akkor még elhanyagolt-lepusztult külvárosában a Canary Wharf területén kezdték. A más néven Docklands-nek is emlegetett terület fejlesztésére állítólag maga Margaret Thatcher kérte fel Reichmannékat. Ez azóta az angol főváros egyik legfelkapottabb része lett. Cégük, az Olympia and York a kilencvenes évek elején csődvédelembe menekült, és később sem tudtak már sikereket elérni az ingatlanszakmában. Minden olyan vállalkozásukkal is kudarcot vallottak, amelyek kívül estek az ingatlanszakmán.

A Reichmann család nem volt hálátlan egykori szülőföldjéhez. A rendszerváltás évében anyagi segítségükkel nyílt újra a pesti zsidónegyed legendás iskolája a VII. kerületben, a Kertész utca és a Wesselényi utca sarkán. Ráadásul Budapest egykori első zsidó gimnáziumának támogatását akkor sem hagyták abba, amikor az Olympia and York csődközelbe került.