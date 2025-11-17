1p
Meghalt az ajkai erőműbaleset egyik sérültje

Az üzemeltető cég jelentette be.

Elhunyt az ajkai erőműben történt baleset egyik sérültje – közölte a Veolia Energia Magyarország Zrt. az MTI-vel hétfőn. Mint írták:

„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy kollégánk, aki a közelmúltban munkahelyi balesetet szenvedett az ajkai erőműben, a gondos orvosi ellátás ellenére vasárnap elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, szeretteinek és kollégáinak.”

A Veolia egy hete közölte, hogy a csoporthoz tartozó Bakonyi Erőmű Zrt.-ben november 8-án súlyos munkahelyi baleset történt, három dolgozó égési sérüléseket szenvedett. Közülük kettőt kórházi ellátás után hazaengedtek.

