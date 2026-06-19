Meghalt egy munkás a szegedi BYD építkezésen

A Magyar Hang értesülései szerint egy kínai munkás csütörtök délután a műszakja végeztével kifelé tartott szegedi BYD építési területéről, amikor valahogy megbotlott és kamion alá esett. A lapnak a halálesetet a mentőszolgálat sajtóosztálya, illetve annak körülményeit Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette.

A helyszínre riasztott több mentőegység, köztük mentőhelikopter már nem tudta megmenteni a férfi életét.

A lap emlékeztetett, február közepén haláleset történt az építkezésen, a rendőrség akkor halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés ügyében indított büntetőeljárást. A baleset egy rakodási és daruzási művelet közben történt. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya szerint a férfi a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták újraéleszteni. Májusban hasonló eset történt, mint a mostani, de akkor nem halt bele a sérüléseibe egy kínai munkás: a férfi valahogy egy mellette közlekedő teherautó elé lépett vagy esett, ami átment a lábán – derült ki a cikkből.