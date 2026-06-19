1p
Vállalatok BYD

Meghalt egy munkás a szegedi BYD építkezésen

mfor.hu

Műszakja végén történt az eset.

A Magyar Hang értesülései szerint egy kínai munkás csütörtök délután a műszakja végeztével kifelé tartott szegedi BYD építési területéről, amikor valahogy megbotlott és kamion alá esett. A lapnak a halálesetet a mentőszolgálat sajtóosztálya, illetve annak körülményeit Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette.

A helyszínre riasztott több mentőegység, köztük mentőhelikopter már nem tudta megmenteni a férfi életét.

A lap emlékeztetett, február közepén haláleset történt az építkezésen, a rendőrség akkor halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés ügyében indított büntetőeljárást. A baleset egy rakodási és daruzási művelet közben történt. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya szerint a férfi a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták újraéleszteni. Májusban hasonló eset történt, mint a mostani, de akkor nem halt bele a sérüléseibe egy kínai munkás: a férfi valahogy egy mellette közlekedő teherautó elé lépett vagy esett, ami átment a lábán – derült ki a cikkből.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ismét veszteséges lett Dzsudzsák Balázs cége

A tavalyi év sem hozta el az áttörést a DB7.hu Kft. sorsában. A 2023-as évez hasonlóan most sem volt bevétele, így nem csoda, ha ismét veszteséget termelt.

Jól fial a hadiipar: elképesztő évet zárt 2025-ben a Rheinmetall magyar cége

A német anyacég történelmi rekorderedményei után nem csoda, hogy már a 2024-es éve is nagyon erős volt a Rheinmetall Hungary Zrt.-nek, ám a 2025-ös még azt is jóval felülmúlta. A hadiipari fejlesztés és értékesítés úgy tűnik, igen nyereséges vállalkozás.

Felháborodtak a fapados légitársaságok vezetői az új uniós szabályokon

Felháborodtak a fapados légitársaságok vezetői az új uniós szabályokon

A Ryanair vezére szerint az utasaik többsége egy csomaggal száll fel, az Európai Unió azonban mégis kötelezné a légitársaságokat, hogy a két csomagra vonatkozó árat tüntessék fel. A Wizz Air is kifejezte nemtetszését.

Megjött a jelzés a német óriástól, amitől Magyarország is tarthat

Megjött a jelzés a német óriástól, amitől Magyarország is tarthat

Profitfigyelmeztetést adott ki a BMW.

Kik azok a magyar milliárdosok, akik már a NER előtt is a leggazdagabbak között szerepeltek?

Mindössze három olyan gazdag akadt, akik vagyona 2002 és 2009 óta sem ingott meg igazán.

Új vezető a Nestlénél

Új vezető a Nestlénél

Fenyvesi Klára kerül a fontos posztra.

Gigabírságot szabtak ki a Olympique Marseille-re

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) szerdán 10 millió euróra büntette az Olympique Marseille-t a számviteli szabályok megsértése miatt és korlátozta új játékosok szerződtetését.

Így nyúlna hozzá a Mol extraprofit-adójához a kormány

Így nyúlna hozzá a Mol extraprofit-adójához a kormány

Már augusztustól változhat az extraprofitadó rendszere: a 2-5 dolláros olajár-különbözetre 50 százalék lenne a kulcs.

Aláírta a szerződést a Mol és a szerb kormány, de ezzel még közel sincs vége az ügynek

Aláírta a szerződést a Mol és a szerb kormány, de ezzel még közel sincs vége az ügynek

A szerb vezetéssel megállapodott a magyar olajvállalat, de a Gazpromnyeft és az USA Külföldi Eszközöket Ellenző Hivatala még nem bólintott rá az üzletre. 

Gumilövedékeket, könnygázgránátokat és sokkolókat tesztelhet Magyarországon a 4iG

Gumilövedékeket, könnygázgránátokat és sokkolókat tesztelhet Magyarországon a 4iG

A fegyver- és lőszergyártási üzletág után a nem halálos védelmi eszközök területén is megveti a lábát a magyar vállalat.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG