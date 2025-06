Megháromszorozta nyereségét Magyar Péter tanácsadó cége

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Kapcsolódó cikk A Tisza Párt beszámolója is publikussá vált Magyar Péter a transzparencia híve.

A Tisza Párt beszámolója már az elnök cégének adatai előtt kijöttek a múlt héten, mely kapcsán Magyar Péter kijelentette: sem külföldi, sem kézpénzes adományt nem fogadott és nem is fogad el.

Kapcsolódó cikk Most kiderült, milyen üzletember Magyar Péter A Tisza Párt vezetőjének egyetlen cége jelentős késéssel adta le 2023-as beszámolóját.

Az LLM Zrt.-t még 2020-ban alapította a Miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára, Császár Dániel, aki a cég vezérigazgatója is lett. Mellette Kruchina Károly, a Nemzeti Sportügynökség felügyelőbizottsági elnöke, valamint Palatinus-Woth Márton, a kormányzatnak is dolgozó PlanB Kft. nevű kommunikációs vállalkozás pr-igazgatója voltak tulajdonosok.

A cég egyéb számaiban is jelentős pozitív mozgás látható, például:

A beszámoló kiegészítő mellékletében azt is írják: a cég nem mutat ki olyan eredményt, illetve árbevételt, amelynek pénzügyi realizálása bizonytalan.

Bár a 2023-as beszámolóját több mint fél év késéssel, 2024 végén adta le Magyar Péter egyszemélyes zrt.-je, a tavalyi beszámoló viszont már most transzparenssé vált.

