Meghiúsult az MVM felvásárlási terve Romániában

Közös megegyezéssel megszűnik pénteken az MVM Csoportnak az E.ON Csoporttal 2024. december 16-án kötött adásvételi megállapodása, amely az E.ON Energie Románia 68 százalékos részesedésének, valamint az E.ON Asist Complet 98 százalékos részesedésének megvásárlásáról szól – közölte az állami energiacég az MTI-vel.

Az MVM hangsúlyozza: sajnálattal tudomásul veszi, hogy a román kormány nem támogatja a tranzakciót, annak ellenére, hogy a szerződő felek mindenben együttműködtek a román kormánnyal és a hatóságokkal.

Az E.ON esseni székházában sem örülhetnek túlzottan a hírnek

Fotó: Wikipédia/Wiki05

Az MVM továbbra is elkötelezett a stratégiájában rögzített portfolió-diverzifikáció és nemzetközi terjeszkedés mellett. Közép-Kelet-Európa nyolcadik legnagyobb társaságcsoportjaként változatlanul kiemelten keresi a regionális üzleti lehetőségeket, regionális terjeszkedésével tovább kívánja erősíteni a régió ellátásbiztonságát – jelezték.

Az MVM Csoport a jövőben is azon dolgozik, hogy a földgázkereskedelem mellett az energetika legtöbb területén regionális központtá váljon hangsúlyozta a válallat.

Az MVM Csoport 2024. december 16-án jelentette be, hogy többségi tulajdonrészt vásárol Románia vezető energiaszolgáltatójában, az E.ON Energie Romaniában. A tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.