Meghosszabbították az Ikea-sztrájkot, csütörtök délutánig nem veszik fel a munkát

Az eredetileg reggel 6 óráig meghirdetett sztrájkot délután 15 óráig meghosszabbítják – jelentette be a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) az Ikeát érintő munkabeszüntetéssel kapcsolatban.

A KASZ-IKEA alapszervezet sztrájkbizottsága az IKEA valamennyi hazai üzletén és telephelyén jelen van.

A vállalat magyarországi dolgozói szombaton is tiltakoztak, miután a vezetőség a csütörtöki, két órás figyelmeztető sztrájk után sem volt nyitott a béremelésre. A dolgozók a menedzsment tagjaira nem vonatkozó, de egységes 6 százalékos alapbéremelést szerettek volna.

Karsai Zoltán, a KASZ elnöke a Hvg-nek arról beszélt: az Ikea vezetése kedden elmondta, csak azokat a követeléseket lenne hajlandó elfogadni, amelyek nem kerülnek pénzbe. A bútorgyártó az elmúlt négy-öt évben, éppen a legnagyobb áremelkedést hozó években hagyta abba az inflációkövető bérezést, ezekben az években jelentősen csökkent a dolgozók fizetésének vásárlóereje.

Az Ikea közleménye szerint az elmúlt három évben összesen másfél milliárd forintot fordított „a munkatársi fizetések és juttatások fejlesztésére”. Ez 36 hónappal és 1600 dolgozóval számolva mindössze havi bruttó 26 ezer forintos emelést jelent.