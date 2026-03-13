3p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Megint betelt a pohár a Molnál: feljelentették a horvátokat

Ismét feljelentette a horvát nyersolajszállító csővezeték üzemeltetőjét (JANAF) a Mol és a Slovnaft az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál, ezúttal „visszaélésszerű árképzési gyakorlata” miatt.

A JANAF tartósan és következetesen visszaélésszerű árazási gyakorlatot folytat, amelyet objektív indokok nem támasztanak alá, állítja a Mol közleményében.

A JANAF az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése után – annak ellenére, hogy a Mol-csoport által megrendelt mennyiség a másfélszeresére nőtt – jelentősen, közel kétszeresére emelte díját, és ezt a „túlzott árszintet” a következő években is fenntartotta. Már négy éve nem ad megalapozott indoklást a díjemelésekre, és továbbra is megtagadja az árazás alapjául szolgáló költségtényezőkre vagy módszertanra vonatkozó információk közzétételét – írta a Mol.

A horvátországi tranzitdíj fajlagosan jelenleg több mint háromszor magasabb, mint amit a szomszédos, trieszti kikötőből induló és Németországon át Bécsig vezető TAL vezeték üzemeltetője felszámol. Fajlagosan közel kétszer olyan drága, mint amennyit a Mol-csoport az ukrán szakaszon, háborús övezeten keresztül húzódó Barátság vezetékszakasz használatáért fizet. Egyúttal jelentősen meghaladja az európai kőolajszállító csővezetékek árait is, amelyeknek műszaki és gazdasági feltételei nagyon hasonlóak a JANAF-éhoz.

A hasonló kihasználtságokkal működő szlovákiai csővezeték díja fajlagosan négyszer, a magyaré háromszor, míg fehéroroszországi vezeték díja hétszer alacsonyabb, mint a JANAF-é – ismertették a közleményben.

A JANAF az uniós versenyjog szerint monopol piaci erővel rendelkezik a kőolaj Magyarország és Szlovákia szárazföldi finomítóiba történő szállításának piacán. Az uniós versenyjog piaci erővel való visszaélésként sorolja fel a tisztességtelen vételi vagy eladási árak, illetve egyéb tisztességtelen kereskedelmi feltételek előírását.

A Mol és a Slovnaft állítása szerint a JANAF által előírt díjemelések a költségeihez képest túlzottak és objektíven nem indokolhatók. Magatartásával kihasználja az Oroszország ukrajnai inváziója által biztosított előnyöket, ideértve a Barátság vezeték jelenlegi működésképtelenségét is. Ez károsítja a fogyasztókat és veszélyezteti az energiaellátás biztonságát a sebezhető közép-kelet-európai régióban - hangsúlyozta a Mol.

A visszaélés gyanúja miatt ezért a Mol és a Slovnaft újabb feljelentést nyújtott be az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságánál.

A közlemény szerint a visszaélésszerű árképzés mellett az orosz kőolajszállítmányok ügyében is uniós szabályt sért a horvát vállalat. A JANAF továbbra is vonakodik állásfoglalást adni arról, hogy az EU és az Egyesült Államok szankcióinak megfelelő, legális szállítmányokat átengedi-e. A Mol és a Slovnaft ebben az ügyben március elején nyújtott be formális panaszt az Európai Bizottságnak.

A meglévő ellátási problémákat további jogbizonytalansággal súlyosbítja az a tény, hogy a szerződéses folyamat húzódik a JANAF-fal, és a Mol-csoport még mindig nem rendelkezik érvényes szállítási szerződéssel 2026-ra. Egyúttal a tervezett kapacitástesztek sem tudtak elindulni a horvát vállalat miatt, olvasható a Mol közleményében.  

Pörög a hitelezés, de az adók nagyon viszik a pénzt az Ersténél

Pörög a hitelezés, de az adók nagyon viszik a pénzt az Ersténél

Lendületesen bővült tavaly a hitelezés az Erste Banknál, a működési kiadások viszont gyorsabban nőnek, mint a bevételek. Az adóterhek az idén tovább fokozódnak, hangzott el a bank csütörtöki sajtóeseményén.

Kezd magára találni az RTL

Kezd magára találni az RTL

Közzétette éves jelentését a médiavállalat.

Brutális adóterhek alatt nyög a magyar bankszektor – itt vannak a friss számok

Brutális adóterhek alatt nyög a magyar bankszektor – itt vannak a friss számok

Csökkenő nyereség és több mint száz megszűnő fiók, de növekvő hitelezés és betétállomány – ilyen volt a bankok 2025-ös éve. 

A CIG Pannónia is támogatja a One Veszprém kézilabda csapatát

A legsikeresebb magyar kézilabdacsapat a hazai biztosításközvetítői piac legnagyobb szereplőjével, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.-vel folytatja a stratégiai partnerségét, emellett új megállapodást köt a legnagyobb magyar tulajdonban lévő biztosítótársasággal, a CIG Pannónia Biztosítókkal.

Az NNG Kft. 8 milliárd forintot fektet be navigációs megoldásába

A magyar szoftverfejlesztő mesterséges intelligenciával támogatott terméket fejleszt.

A Vapiano egyik egysége Bochumban

Tulajdonosváltás a Vapianónál

Újítások az éttermekben: kovászos pizza és gluténmentes tészta.

Az INA rijekai finomítója

Az INA átadta korszerűsített rijekai olajfinomítóját

A kedden avatott mintegy 700 millió eurós beruházás az INA olajipari vállalat történetének legnagyobb egyedi fejlesztése, és a modern Horvátország egyik legjelentősebb ipari beruházása.

ESG-dilemmák a munkahelyen: falakba ütközik a fiatalok lendülete?

ESG-dilemmák a munkahelyen: falakba ütközik a fiatalok lendülete?

Minél fiatalabb valaki, annál fontosabb számára a fenntarthatóság – ezt a már-már közhelyszerű megállapítást sokszor halljuk. Azonban a munkaerőpiacra frissen belépő Z generáció tagjainak a vállalatoknál hosszú ideje dolgozó felsővezetőkkel együtt kell tudniuk dolgozni a zöld átállás érdekében. Hogy ez lehetséges-e és ha igen, milyen módon, az a Klasszis Fenntarthatóság 2026 kerekasztal-beszélgetésén derült ki.

A Mol igaza győzött Horvátország ellen

A Mol igaza győzött Horvátország ellen

Horvátországnak 236 millió dollárt kell fizetnie a jelen döntés nyomán, aminek érdekében a Mol már vagyonbehajtási és végrehajtási eljárást is indíthat.

Országszerte zajlanak majd a hatósági ellenőrzések

Óriásit razziázik a NAV – térképen mutatjuk, hol tűnhetnek fel az ellenőrök

Átfogó ellenőrzéseket végez a hatóság.

