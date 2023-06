Megint csinos osztalék jut a Market tulajdonosainak

Összességében jó évet zárt tavaly a méretes tagvállalatokat felnevelt Market Csoport (hivatalosan Market Építő Zrt.) Egy érezhetően lassuló piacon megint magasabb bevételt tudott elérni, mint az előző, akkor rekord évnek számító esztendőben. A 306 milliárdos összeg 17 milliárd forinttal haladja meg a 2021-est, de mind az üzemi, mind az adózott eredmény kisebb lett az előző évinél, előbbi hat, utóbbi mintegy két milliárd forinttal – derül ki a most közölt éves beszámolóból.

Napfény járja át a Market csoport egyik nagy projektjét, a BudaPartot, ahol folytatódnak az építkezések. Fotó: mfor/Mester Nándor

A 34,4 milliárdos nyereségnek köszönhetően szép osztalékról döntött a közgyűlés: 25,79 milliárd forintot lehet átutalni a tulajdonosoknak, köztük Garancsi Istvánnak. Csak összevetésül: tavaly ilyenkor a 2021-es 36 milliárdos tiszta profitból 27,4 milliárd forintot szavaztak meg.

A beszámolóhoz készült mellékletben elismerték, hogy a kedvezőtlen makrogazdasági mutatók (magas infláció, változékony forintárfolyam, romló kamatkörnyezet, finanszírozási nehézségek) negatív hatással vannak a csoport üzletmenetére. Gyorsan hozzáfűzték azonban, hogy bár a magas kamatok csökkentik a beruházási hajlandóságot, várhatóan mindez nem jelenthet olyan mértékű árbevétel csökkenést, ami a működést veszélyeztetné. A forint jelentős gyengülése viszont befolyásolhatja a 2023. évi pénzügyi eredményt.

Természetesen a Marketet sem hagyta érintetlenül az alapanyagok drágulása. Harminc százalékkal ugrott meg ez a költségelem. Ha a teljes anyagjellegű ráfordításokat nézzük, akkor kisebb a növekmény, 239 milliárd forintról 261 milliárd forintra nőtt az összeg.

A Market főleg magáncégek megrendeléséből szerzi bevételeit, de az állami piacon is jelen van különféle projektekkel. A mérlegben és az eredménykimutatásban azt láttuk, hogy pénzügyi helyzete továbbra is stabil, az eladósodottsága szinte változatlan, de már szemmel látható mértékben romlottak a jövedelmezőségi mutatói. Például az eszközarányos és az eszközmegtérülési arány is pár százalékkal, a sajáttőke-arányos viszont 63 százalékról 53 százalékra csökkent.

Még a pénzügyi résznél maradva kiderült, hogy a pénzügyi műveletekből származó bevételeket sikerült nagyon feltornászni: a 2021-es 4,57 milliárd forinttal szemben tavaly már 12,77 milliárd forint jött össze.

Vannak más érdekes adatok is. Ilyen például az, hogy 455-ről 495 főre növelték a dolgozók létszámát, de itt önmagában nem is az emelkedés a lényeg, hanem az a részlet, hogy ezt szinte csak szellemi foglalkozású munkaerő felvétele révén érték el. Nyilván az áll mögötte, hogy még több időt, energiát és pénzt fordítanak az innovációra, a digitalizáció elmélyítésére és a vállalatirányítás korszerűsítésére. Az is feltűnt, hogy a csapatsportok támogatására viszont jóval kevesebbet költöttek, a 2021-es 912 millió forinttal szemben tavaly már csak 336 millió forintot.