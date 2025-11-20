2p

Vállalatok Nyersanyag Szerbia Orbán Viktor

Megint léket kapott Magyarország szomszédságában a gigászi bányaprojekt

mfor.hu

Ismét felfüggesztették Szerbiában a Rio Tinto bányászati beruházását.

Az ABC megszerezte a multinacionális vállalat belső feljegyzését, amely szerint a projekt „gondozási és karbantartási” fázisba lép, ami azt jelenti, hogy a Rio Tinto megtartja és karbantartja a tulajdonában lévő földet, de szünetelteti a bányává alakítására irányuló összes munkát. A feljegyzés szerint a döntés azért született meg, mert a vállalat egyszerűsíti működését, és más projekteket helyez előtérbe az új vezérigazgató, Simon Trott irányítása alatt, aki átszervezési és költségcsökkentési programba kezdett a cégnél – szemlézi a Világgazdaság.

Továbbra is hiszünk abban, hogy a Jadar egy első osztályú lelőhely, amely fontos szerepet játszhat Szerbia és Európa energetikai átállásában – áll a Rio Tinto feljegyzésében.

Ugyanakkor hangsúlyozzák: annyira nehézkes a szerb kormánytól az engedélyek beszerzése, hogy már egyszerűen nem éri meg a bányavállalatnak.

A projektet erős közösségi ellenállás is kíséri, az elmúlt években több tízezer szerb tüntetett, attól tartva, hogy a bánya környezeti és mezőgazdasági katasztrófát okoz. A 2022-es nagy demonstrációk hatására a kormány már döntött úgy, hogy leállítja a folyamatot, 2024 júliusában azonban a szerb alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte a határozatot.

Miután megtalálták Európa legnagyobb és legértékesebb lítiumlelőhelyét a Jadar-völgyben, a Rio Tinto egy föld alatti bányát szeretett volna építeni, 2,3 millió tonna ásvány kinyerésére.

Az Egyesült Királyságban és Ausztráliában székelő cég azt nyilatkozta, hogy az úgynevezett „fehér arany” mennyisége évtizedeken keresztül elegendő lett volna évi egymillió elektromos jármű akkumulátorainak gyártásához. 

Az ABC által megszerzett feljegyzésben az áll, hogy a Rio Tinto tervei szerint megvédi a területhez fűződő jogait, arra az esetre, ha a jövőben folytatni kívánja a projektet.

