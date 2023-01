Megint szalagátvágásokra készül a NER egyik oszlopos tagja 

„A munkákért, a fejlődésért, az előrejutásért keményen meg kellett és a mai napig is meg kell dolgoznunk.”

Ezt írta idén január 11-én a cég honlapján közölt üzenetében Paár Attila alapító-tulajdonos, azzal kapcsolatban, hogy az általa vezetett West Hungária Bau Kft. (kapcsolódó vállalkozásaival) belépett a 26. évébe. Ez a kemény munka rengeteg állami megbízást hozott az elmúlt sok-sok évben, néhány éppen most érik be, idén lehet több nagy szalagátvágás is.

A budai Várban is több NER-es építőipari cég dolgozik. Jutott munka a WHB-nak is. Fotó: mfor/Mester Nándor

Rögtön az első negyedévben lesz a legnagyobb értékű, a kínai Semcorp debreceni gyára, ahol a kínaiak tervei szerint évente 400 millió négyzetméter szeparátor fóliát fognak előállítani, ezek az elektromos autók akkumulátoraihoz szükségesek. Az üzemszerű termelés kezdetét most tavaszra ígérték. Összesen 4 épületet húzhatott fel a társaság, ezek összterülete közel 100 ezer négyzetméter. A Debreceni Déli Ipari Parkban lévő 19 hektáros fejlesztési területen zajló 65 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 13 milliárd forintot ad. A beruházók igyekeztek tüzet oltani, amikor a napokban kiderült, hogy letartóztatták a távol-keleti cég tulajdonosait, erről az alábbi cikkben írtunk.

A WHB általában jókor volt jó helyen, főleg, amikor az állami Beruházási Ügynökség BMSK Zrt. osztotta a lapokat. (Ezt a céget időközben Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter megszüntette – a szerk.). Erről tanúskodik egyebek mellett az is, hogy neki jutott a 27 ezer négyzetméter hasznos alapterületű Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia generálkivitelezése Sukoró és Velence határán, amely bokrétaünnepsége tavaly november végén volt. Ottjártunkkor, január közepén azt láttuk, hogy az uszoda épületén dolgoznak, hamarosan elkezdődik a verseny- és tanmedence építése.

Mint korábban megírtuk, az új komplexum főépületében 19 ezer négyzetméteren úszócsarnok, sportcsarnok, étterem, konferenciaterem, irodák és szállásépületek lesznek. A külön álló sportcsarnokban edzőtermeket, konditermet, fallabda-pályát és sportdiagnosztikai labort alakítanak ki, az összekötő épületrészekben pedig klubhelyiségeket és tantermeket.

Nem diákcsíny Paár Attila cége befutó volt Dunakeszin is, ahol Diáknegyedet építhet régi partnerével, a Laterex Építő Zrt.-vel konzorciumban. Ott tavaly október végén volt a bokrétaünnepség. A cég mintaprojektnek tekinti ezt későbbi más beruházásokhoz és honlapján azt közölte, hogy minden az ütemterv szerint halad. Az oktatási és sportközpontot itt is a BMSK rendelte meg. A projektet már korábban támogatásáról biztosította a kormány, most úgy néz ki, hogy az átadásra 2024 nyarán kerül sor.

Az állami szál tetten érhető másutt is. A tavaly egy alapítványhoz kiszervezett, de államilag támogatott Állatorvostudományi Egyetem esetében a WHB az év második felében fejezi be Budapesten az István utcai kampusz felújítását és műszaki fejlesztését. Ez egy nettó 5,2 milliárd forintos megbízás a cégnek, amelyet nyílt közbeszerzésen nyert el. A közbeszerzési értesítőből az is kiderült, hogy egy még nagyobb munkát is zsebre tett a WHB: egy új épület építését és az úgynevezett lábasházak korszerűsítését, ezért a munkáért nettó 42,59 milliárd forintot számlázhat.

Az államinak meghagyott veszprémi Pannon Egyetemnél egy mélygarázs és a felszíni környezet, felszíni parkolók, új szabadtéri sportlétesítmények kiépítése jutott a VEMÉV-SZER Kft.-val közös konzorciumnak. Az idén Európa Kulturális Fővárosaként is működő város lakói várhatóan még 2023-ban birtokba vehetik a létesítményeket.

Az ipari ingatlanok építése, mint láttuk a debreceni komplexum esetében, jól megy a cégnek. Nyilván ezért is nyerhette el Fertődön a Velux Magyarország Kft. új gyártócsarnokának építését. A dán vállalat már korábban elkezdett egy nagyobb telephelyfejlesztést, aminek a részeként logisztikai központot is létesített. Itt a WHB egy 4200 négyzetméteres gyártó- és raktárcsarnokot és egy kétszintes, 230 négyzetméteres kiszolgáló épületet emel. Karácsonykor jelentették, hogy teljesen kész a tető, elkészült a tetőszigetelés, a csarnoképületen kész a homlokzat és már az ipari padlót rakják le. Folyamatban van az irodaépület homlokzatának építése. Ennek alapján biztosra vehető az idei, várhatóan nyári átadás.

Másféle, de szintén ingatlanhoz kapcsolódó üzletbe is belekóstolt a csoport. Győrben, ahonnan indult, jól ismerhette az ETO Park komplexumot (bevásárlóközpont, irodaház, stadion, hotel), amelynek a kiskereskedelmi része évek óta pangott. A szálloda tudvalévően főleg az Audi-vendégekből élt, az üzemeltető cég csődöt jelentett, az egykori Quaestor-ingatlanokat elárverezték. A 24.hu szerint „a WHB a 2,4 milliárd forintért megszerzett hitelek beszámításával, további befizetés nélkül viheti el a stadiont, a hotelt és az összes ingatlant.”

A cég honlapja szerint a csoporthoz tartozó és a pláza üzemeltetését átvevő WHB Facility Management Kft. felélesztette a „sokéves Csipkerózsika álomból” a központot. Megújítják az épületet, a felszíni parkolót és új bérlőket szereztek, köztük az Aldit és a Lipóti Pékséget. Hivatalosan élményközpontnak nevezik, de a honlapon közölt képek és információk alapján ez inkább egy szolgáltató- és bevásárlóközpont.