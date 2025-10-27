Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Vállalatok Gazdasági Versenyhivatal GVH-bírságok, -vizsgálatok

Megint vizsgálódik a GVH – mit kaptak a magyar vásárlók az e-kereskedelmi óriástól?

mfor.hu

A Wish vállalásainak betartását nyomozza a GVH.

Megvizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy teljesítette-e a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi piactere, a Wish a 2023-ban tett vállalásait.

A versenyhatóság hétfői közleményében jelezte: a kaliforniai központú platform üzemeltetői a korábbi versenyfelügyeleti eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlottak fel, egyebek mellett mintegy 100-150 ezer magyar vásárló pénzügyi kompenzálását vállalták, hogy elkerülhessék a bírságot.

A GVH 2023 februárjában zárta le vizsgálatát a Wish működtetőivel szemben. Az eljárás azért indult, mert a platform üzemeltetői valószínűsíthetően nem az elvárható szakmai gondossággal jártak el a Wish piactér ár- és kedvezményfeltüntetési gyakorlatának kialakítása és ellenőrzése során. A GVH gyanúja szerint a piactéren áruló kereskedők bizonyos árai valótlanok lehettek, egyes termékeket irreálisan nagy kedvezménnyel és hamis állításokkal hirdettek, a fogyasztókat pedig visszaszámláló óra sürgette egyes „azonnali ajánlatok” elfogadására.

Az online platform sok mindent vállalt
Az online platform sok mindent vállalt
Fotó: DepositPhotos.com

Ezt vállalták

A platform kaliforniai központú és európai, Hollandiában bejegyzett működtetői az eljárás során komplex jóvátételi csomagot ajánlottak fel a kifogásolható gyakorlatok orvoslására. A Wish a többi között vállalta, hogy 1500 forintos jóvátételt (kreditjóváírást) kap minden magyar felhasználó, aki az azonnali ajánlatra kattintva vásárolt a platformon 2021-ben. A jóvátétel mintegy 100-150 ezer fogyasztót érintett.

A cégek emellett vállalták, hogy fogyasztói tudatosságot erősítő kampányt indítanak, valamint a korábbiaknál hatékonyabb, független auditálással igazolt intézkedéseket vezetnek be a piacterükön áruló kereskedők ellenőrzésére. A vállalkozások vállalták továbbá azt is, hogy nem alkalmazzák a GVH által kifogásolt árengedmény-feltüntetési gyakorlatot és „azonnali ajánlataikat”.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Pályázati pénzeket buknak el azok a cégek, amik elfelejtik ezt a lépést

Pályázati pénzeket buknak el azok a cégek, amik elfelejtik ezt a lépést

A NAV új közleményt adott ki.

Komoly csapda leselkedik a magyar cégekre: erre oda kell figyelni!

Komoly csapda leselkedik a magyar cégekre: erre oda kell figyelni!

Az év végi munkarendnél erre sem árt figyelni.

Érdekli a mesterséges intelligencia? Ingyenes tanfolyamok indulnak hamarosan

Érdekli a mesterséges intelligencia? Ingyenes tanfolyamok indulnak hamarosan

Nemzetközi együttműködésben ingyenes képzéseket tart az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) a mesterséges intelligenciáról és a vállalkozói készségekről a magyar kis és középvállalkozásoknak.  

Komoly változtatásra készül a Mol, nagy bejelentést tettek

Komoly változtatásra készül a Mol, nagy bejelentést tettek

Átalakulnak a vállalat cégei.

Már vizsgálódnak a százhalombattai finomítóban: mekkora a kár?

Már vizsgálódnak a százhalombattai finomítóban: mekkora a kár?

Munkacsoport alakult a kérdés megfejtésére.

Színt vallott a Netflix, ezek a legfrissebb eredmények

Színt vallott a Netflix, ezek a legfrissebb eredmények

Nőtt a Netflix nyeresége és bevétele az idei harmadik negyedévben. Utóbbi megegyezett az elemzői becslésekkel, a profit viszont kisebb lett a vártnál.

A Mol százhalombattai fionomítója

Eloltották a tüzet a Mol százhalombattai finomítójában

Sikerült eloltani a tüzet a Dunai Finomító AV3 üzemében. A termelés fokozatosan újraindul, Magyarország üzemanyagellátása biztosított –közölte a cég kedd délután.

Menti a menthetőt a kormány Dunaújvárosban

Menti a menthetőt a kormány Dunaújvárosban

Kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását.

Égett a Mol finomítója

Égett a Mol finomítója

Hétfő éjjel tűz ütött ki a százhalombattai Dunai Finomító AV3-as üzemében; a tüzet lokalizálták a tűzoltók, és dolgoznak a területen.

Óriási változást jelentett be a Duna House

Óriási változást jelentett be a Duna House

A Duna House Group DH Groupként, megújult arculattal folytatja tevékenységét – közölte a társaság.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168