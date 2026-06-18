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Megjött a jelzés a német óriástól, amitől Magyarország is tarthat

mfor.hu

Profitfigyelmeztetést adott ki a BMW.

A német autóipari cég jelentősen rontotta a 2026-os pénzügyi kilátásait a kínai kereslet visszaesésére és a globális geopolitikai bizonytalanságokra hivatkozva. Az eddig várt 4-6 helyett 1 és 3 közötti sávba várják idén a vállalat profitabilitását (vagyis a kamatok és nyereségadó-ráfordítások levonása előtti eredményt).

A BMW emellett intenzívebb költségcsökkentésbe kezd, amelynek részeként 2026 második felében egyszeri negatív tétel várható – számol be róla az Equilor hírlevelében.

Arról már a G7 ír, hogy

  • A Volkswagen sem tud kikászálódni a válságból: a vállalat a múlt héten hivatalosan is megerősítette, hogy 2026 végéig 19 ezerrel csökkenti németországi dolgozói létszámát. A lépés egy szélesebb költségcsökkentési program része, amelynek keretében 2030-ig összesen 50 ezer munkahely megszüntetését vállalta a konszern. A cég profitja tavaly lefeleződött. A Volkswagen AG igazgatótanácsának elnöke, Oliver Blume néhány napja a Bosch technológiai kiállításán is előadott és szintén beszélt a kínai piac kihívásairól, hozzátéve, hogy még őrzik a piacvezető helyüket (bár ez gyorsan megváltozhat). A berlini seregszemléről készült tudósításunkat itt olvashatják el:

  • A Mercedes, a másik német prémium gyártó profitja is csökkent az első negyedévben a kínai piac gyenge forgalma miatt.
  • A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a Manager Magazin szerint egy 2025 végén készített belső, anonim felmérésben a Volkswagen kilenc igazgatótanácsi tagja közül hat úgy ítélte meg, hogy a cég „az összeomlás szélén áll”, míg hárman „feszültnek” írták le a helyzetet a cégnél.
  • A német autóipari beszállítók körében is többségbe kerültek a pesszimisták: a Német Autóipari Szövetség (VDA) friss felmérése szerint a vállalatok közel harmada további romlásra számít a következő egy évben (és csak negyedük optimista), miközben a foglalkoztatás történelmi mélypontra süllyedt, és egyre több beruházás vándorol külföldre.

A német autóipar (Ifo) üzleti hangulatindexe 2026 májusában -23,5 pontról -20,8 pontra emelkedett áprilishoz képest, ami jóval magasabb, mint az egy évvel ezelőtti -31,8 pontos szint, de még mindig nagyon alacsony. Az exportvárakozásokra vonatkozó alindex májusban csökkent.

  • A szenvedés jól látszik a részvényárfolyamokon is: az utóbbi fél évben a BMW-é közel 34 százalékkal, a Mercedesé majdnem 23 százalékkal, a Volkswagené 16 százalékkal esett vissza a frankfurti tőzsdén.

Mi várható? 

A kínai piac a várakozásokhoz képest is gyengébb eladási adatokat produkál az elmúlt hónapokban, amire a BMW például nem számított, de a Volkswagen egyébként is inkább csak 2027-re tűzte ki, hogy az új stratégiája kézzelfogható eredményeket hozzon.

  • Ez alapján az a kép rajzolódik ki, hogy a várakozásokhoz képest is több időt vehet igénybe, mire a német járműipar megtalálja a kiutat a válságából.

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