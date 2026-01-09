2p
Megjött a Mol sokmilliárdos gólpassza az Újpesthez

Az olajcég 10 milliárd forinttal öregbítette a klub hírnevét. Emelték a törzstőkét, és a tartalékba is jutott.

Jókora tőkefröccsel zárta a Mol Nyrt. a múlt évet az Újpest FC-t üzemeltető Új Lila Labdarúgó Kft.-nél: az olajvállalat több mint 10 milliárd forinttal stafírozta ki a futballcéget. Technikailag ez úgy történt a cégbíróságnak leadott dokumentumok alapján, hogy a kft. törzstőkéjét 4,4 millió forinttal, 7,66 milliárdra emelték, a pénz döntő része, 10,2 milliárd forint pedig a tőketartalékba került – írja a 24.hu

A tőkeemelésről tavaly november 21-én döntöttek – az erről szóló alapítói határozatot Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke, a Mol-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója és Székely Ákos írta alá azzal, hogy a pénz négy napon belül, 2025. november 25-éig meg is érkezik a futball kft.-hez. A tőkeemelést még a szilveszter előtti napon be is jegyezte a cégbíróság.

A tízmilliárdos tétel ugyan eltörpül a Mol méreteihez képest, hiszen a csoport 2024-ben több mint 9100 milliárd forint árbevételt mutatott ki, az üzleti eredménye pedig megközelítette a 600 milliárd forintot, ám az Újpest számára ez nagyobb összeg, mint amekkora a futball kft. összvagyona volt eddig.

