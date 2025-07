Meglepő dolog derült ki a családi cégekről

Az innovációs stratégia fontossága az elmúlt félévben a nem családi cégek esetében nem változott (35 pont), azonban a családi vállalkozások esetében tíz ponttal emelkedett ennek a jelentősége, így elérte a 40 pontot. Ez azt jelenti, hogy javult a cégvezetők fejében saját vállalatuk innovativitásának megítélése, valamint növekedni tudott az írott innovációs stratégia szerepe is ezeknél a vállalatoknál. „Az innovációs stratégia megléte kulcsfontosságú egy vállalat életében, hogy egy szisztematikus, folyamatos fejlődést tudjon produkálni” – állapítja meg a kutatás.

A betervezett, de még megvalósításra váró innovációk esetében van a legnagyobb eltérés a családi és nem családi tulajdonú cégek esetében, itt 13 pontos különbség van a két szegmens alindexének értékei között. Érdekesség, hogy míg az előbbiek esetében növekvő tendencia látható, utóbbiak esetében jelentős, 5 pontot meghaladó csökkenést mért a kutatás. A már megvalósított innovációs beruházások esetében is hasonló a helyzet, a családi vállalatok esetében 10 pontos növekedés látható, így jelenleg 34 ponton áll a mutató, míg a nem családi cégeknél 8 pontos bezuhanással 23 ponton.

