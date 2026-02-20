4p

Vállalatok Eredmény Olaj Hernádi Zsolt Mol

Meglepő eredménnyel zárt a Mol, az éves számokban is meglátszik

mfor.hu

Váratlanul jó negyedévvel zárt 2025-ben a cég, közzétették az éves eredményeket is.

A Mol-csoport tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 1186 milliárd forint (3369 millió dollár) volt 2025-ben, meghaladta az előző évi 1121,8 milliárd forintot (3073 millió dollár) – tette közzé a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján pénteken.

A tavalyi negyedik negyedévben a tisztított EBITDA 291,6 milliárd forintra (877 millió dollár) nőtt az előző év azonos időszakában elért 259,6 milliárd forint (682 millió dollár) után, és meghaladta a 820 millió dolláros piaci konszenzust.

A társaság közleménye idézi Hernádi Zsoltot, a vállalat elnök-vezérigazgatóját, aki az eredményeket kommentálva kiemelte: az ellátási zavarokkal, geopolitikai bizonytalansággal és működési kihívásokkal terhelt évben a Mol biztosította a folyamatos működést és a régió ellátásbiztonságát. Az elnök-vezérigazgató ugyanakkor jelezte, hogy a Dunai Finomítóban bekövetkezett tűzeset és a Barátság-vezeték többszöri leállása ismét rámutatott arra, milyen kihívásokkal jár a tengertől elzárt országok energiaellátása.

"A közelmúlt eseményei ismét rávilágítottak arra, hogy energiaszuverenitásunk a kőolajbeszerzési források sokszínűségén, a legalább két, piaci áron működő szállítási útvonalon, illetve a régió érdekeit szem előtt tartó kormányzatokkal való együttműködésen alapszik. Minden opciót életben tartunk annak érdekében, hogy döntési szabadságunk a lehető legnagyobb legyen

- fogalmazott Hernádi Zsolt.

A csoport 298,1 milliárd forint (810 millió dollár) adózott eredménnyel zárta a tavalyi évet a 2024-es 368,2 milliárd forint (1023 millió dollár) után.

Az értékesítés nettó árbevétele 2025-ben 8696,3 milliárd forintra (24 700 millió dollár) csökkent a 2024-es 9178,7 milliárd forintról (25 127 millió dollár).

Az adózás előtti nyereség 2025-ben 1,3 milliárd dollár volt, ami 11 százalékos csökkenés 2024-hez képest. A Mol 2026-os adózás előtti nyereségre vonatkozó előrejelzését körülbelül 1,5 milliárd dollárban határozta meg.

Üzletági teljesítmények

A társaság közleménye szerint a nehezebb makrogazdasági és árazási környezet rányomta a bélyegét a kutatás és termelés (upstream) üzletág teljesítményére, miközben a feldolgozás és kereskedelem (downstream), valamint a fogyasztói szolgáltatások erős eredményei támogatták az összesített jövedelmezőséget a negyedik negyedévben.

A feldolgozás és kereskedelem teljesítményét az erős finomítói környezet segítette, ami a vártnál jobb eredményeket hozott. A kedvező külső feltételek támogatták a finomítói árréseket, amelyek ellensúlyozták a Dunai Finomító AV-3 üzemében történt tűzeset miatt feldolgozott alacsonyabb mennyiségeket és az egy évvel korábbinál gyengébb petrolkémiai teljesítmény hatásait.

A kutatás-termelés eredményeit kedvezőtlenül befolyásolta az alacsonyabb árazási környezet, mivel az olaj- és gázárak csökkenése ellensúlyozta a termelés előző negyedévhez képest növekvő trendjét. A magasabb termelési szinteket a kelet-közép-európai, valamint az iraki Kurdisztán régióban növekvő kitermelés támogatta.

A fogyasztói szolgáltatások üzletág folytatta felfelé ívelő trendjét, az eredményeket egyszeri hatások, valamint az üzemanyag- és a nem üzemanyag szegmensben elért növekedés hajtotta. Az eredményeket tovább segítette a magyar forint erősödése miatti kedvező devizahatás. Mind az értékesítés, mind az árrések növekedését támogatta a Fresh Corner márka további terjeszkedése, az egységek száma 2025 negyedik negyedévének végére elérte az 1409-et, ami 2,7 százalékos negyedéves és 6 százalékos éves növekedés.

A körforgásos gazdasági szolgáltatások pozitívan járultak hozzá a 2025 negyedik negyedévi eredményekhez. A kötelező visszaváltási rendszer (DRS) kiépítése nagyrészt befejeződött az év során, a visszaváltás már közel 5300 helyszínen elérhető. Az első teljes működési évben az italcsomagolás visszaváltási aránya elérte a 88,8 százalékot, mintegy 3 milliárd darab csomagolás gyűlt össze.

A Mol részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír csütörtökön 3570 forinton zárt. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 4128, a legalacsonyabb 2640 forint volt.

(MTI)

