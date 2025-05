Meglepő, hogy milyen energiára állhat át a ferihegyi repülőtér

Kapcsolódó cikk Nehezen, de a kormány is felismerte a geotermikus energiában rejlő lehetőségeket A magyar energiapolitika szuverenitásának megőrzésére és egyben az elhúzódó energiaválság hatékony kezelésére a jövő tiszta energiaforrásainak hasznosítása lehet a megoldás.

A kormány által tavaly elfogadott Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepció alapján 2035-ig a geotermikus energia széleskörű felhasználásával akár 1 milliárd köbméter földgáz is kiváltható, ezzel jelentős mértékben erősítve az ország energiaszuverenitását – olvasható a hatóság közleményében.

