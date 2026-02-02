Meglepő szektorban vásárolt a Wizz Air

2p
Ikonikus, 18 800 négyzetméteres „A” kategóriás irodaház kelt el Budapest Dél-Pest alpiacán.

 

Európa leggyorsabban növekvő és ultraalacsony költségű légitársasága, a Wizz Air megvásárolta a Millennium Tower I irodaházat, amely megközelítőleg 18 800 négyzetméter, és „A” kategóriás irodaterületet kínál a Millennium Towers irodaparkban, a Duna partján – áll a cég közleményében.

Az ingatlan korszerű irodatereket és mintegy 270 parkolóhelyet biztosít a főváros egyik legelismertebb üzleti lokációjában.

Valter Kalaus, a Newmark VLK Hungary ügyvezető partnere elmondta: „Ez jelentős irodapiaci befektetés a magyar piacon, és egyértelműen jelzi a Wizz Air hosszú távú elköteleződését Magyarország iránt. Büszkék vagyunk rá, hogy támogathattuk ügyfelünket egy stabil alap megteremtésében jövőbeli növekedéséhez.”

A Newmark VLK Hungary a teljes akvizíciós folyamat során képviselte a bérlőt, stratégiai tanácsadást, műszaki due diligence szolgáltatást, tárgyalási támogatást és teljes körű bérlőképviseletet biztosítva. Az ügylet a közelmúlt egyik legnagyobb tulajdonos-használói (owner-occupier) irodatranzakciója Magyarországon, és hosszú távú bizalmat jelez a hazai piac iránt.

Váradi József az Mfornak: A magyar családok nem Glasgowba, vagy Liverpoolba utaznak

Több százmillió eurót veszített a Wizz Air a hajtóműproblémák miatt, de a jövő év végére a teljes flotta repülni fog – mondta a vállalat elnök-vezérigazgatója, Váradi József egy pénteki sajtóeseményen. Az Mfor arról kérdezte a légitársaság vezetőjét, piacvesztésnek tekinti-e három Budapestről induló, nagy-britanniai útvonal leállítását, és mit tenne, ha a Ryanair megvetné a lábát a balatoni repülőtéren. Csattanós választ kaptunk, és a Wizz Air főnöke a budapesti repülőtér bővítésével kapcsolatban sem fogta vissza magát.

