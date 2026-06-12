Megnyílt a Popeyes második étterme

Magyarországon a Popeyes hálózatot a több mint 35 éves vendéglátóipari és üzemeltetési tapasztalattal rendelkező The Fusion Group Zrt. 100 százalékos tulajdonában álló Fusion-BP Restaurants Kft. fejleszti.

„Az első Popeyes egység teljesítménye minden várakozásunkat felülmúlta; a magyar vásárlók rendkívül rövid idő alatt a szívükbe zárták a márkát, és mára az ikonikus The Chicken Sandwich® a hazai közönség abszolút kedvence lett” – mondta Sümegi László, a Fusion-BP Restaurants Kft. ügyvezetője.

Hozzátette:

“A mögöttünk álló többévtizedes tapasztalatra építve pedig gőzerővel folytatjuk a hazai terjeszkedést, hogy a jövőben még több helyre eljuttassuk a márkát.”

A Westend után az Árkádban nyílt meg a második étterem Magyarországon

Fotó: Popeyes

A Popeyes védjegyévé vált módon a csirkét legalább 12 órán át pácolják az autentikus louisianai cajun fűszerkeverékben, majd az étteremben kézzel panírozzák és frissen sütik aranybarnára, hogy az eredmény kívül tökéletesen ropogós, belül pedig ellenállhatatlanul szaftos legyen.

A második étteremben debütáló Secret Sandwich-csel egy exkluzív meglepetéssel is készült a lánc a vendégeknek, ez az új étteremben lesz elsőként elérhető.

Az Árkád Food Loftjában helyet kapott étterem belső kialakítása a louisianai örökséget modern, színvonalas környezetbe emeli, tovább erősítve a márka egyedi vendégélmény-koncepcióját a bevásárlóközpont kínálatában.