Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Megnyitott a Zenit Corso a Bosnyák téren, máris perelhetik

mfor.hu

A piac mellett 11 ezer négyzetméteren nyílt meg az új bevásárlóközpont.

A beruházást az a Bayer Construct végezte. A magáncélú projektet az állam nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá minősítette, majd 2024 áprilisában 244 milliárd forintért megvette – írja a Telex.

Rózsa András polgármester arról posztolt, hogy a zuglói önkormányzat perre készül a csütörtökön megnyitott pláza beruházója, a Bayer Construct Zrt. ellen, mert több hónapos tárgyalássorozat után sem sikerült megállapodnia a két félnek. Az önkormányzat már rakja össze a perindításhoz szükséges dokumentumokat, és a tervek szerint már idén beadják a keresetet.

Hadházy Ákos, Zugló független országgyűlési képviselője a Facebookon azt írta, úgy nyílt meg a Zenit Corso, hogy a beruházásnak „nincsen környezetvédelmi engedélye”. Májusban ugyanis a bíróság megsemmisítette azt a „törvénytelen kormányhivatali határozatot, hogy az engedély kiadásához nem kell környezetvédelmi hatástanulmány”. Írt arról is, milyen súlyos környezeti hatásokkal jár az, hogy megépült a komplexum. Különösen akkor lesz ez majd érezhető, amikor jövőre „beköltözik a teljes NAV és a teljes fővárosi kormányhivatal”.

 

Ezt eredményezte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége társelnöke szerint, hogy a GDP-hez viszonyított beruházási aktivitás az elmúlt 3-4 évben 28-ról 20 százalékra csökkent. 

Új amerikai gyors étteremlánc tette be a lábát Budapestre

A New Orleansból származó, világhírű csirkemárka, a Popeyes hivatalosan is megérkezett Magyarországra: első éttermét a budapesti Westend bevásárlóközpontban nyitotta meg. A megnyitóra több száz vendég érkezett, sokan már kora reggel sorban álltak, hogy elsőként kóstolhassák meg a márka cajun fűszerezésű, ikonikus The Chicken Sandwichét, amely helikopterrel érkezett egy hatalmas dobozban a Westend tetejére, ahol egy jazz-zenekar köszöntette az éhes rajongókat.  

A makrogazdasági mutatókhoz képest meglepően optimista a hazai kkv-k hangulata – olvasható ki a VOSZ Barométer felmérés friss, harmadik negyedévre vonatkozó számaiból.

Stihl-fűrész

Felbőgnek a Stihl-fűrészek a magyar határnál

Felavatták a Stihl nagyváradi üzemét szerdán.

A ZalaZone

Megalakult a ZalaZONE Alapítvány a járműipari tesztpálya működtetésére

Jogilag, szakmailag és fizikailag is önálló entitásként megalakult Zalaegerszegen a ZalaZONE Alapítvány a járműipari tesztpályának és környezetének működtetésére, fejlesztésére – közölte Palkovics László a kuratórium elnökeként kedden a megalakulást követő sajtótájékoztatón.

A Borsodi Sörgyár idén, immár hetedik alkalommal készítette el fenntarthatósági jelentését, amely a megelőző év gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság terén tett erőfeszítéseit foglalja össze.

Felelősségből jövő – a fenntarthatóság emberi oldala

A fenntarthatóság ma már nemcsak környezeti kérdés, hanem társadalmi és gazdasági felelősség is. A CIB Bank ESG-vezetőjével, Máté Károllyal arról beszélgettünk, hogyan válhat a banki működés a zöld átállás motorjává, mit jelent a transzparencia és etikus döntéshozatal a gyakorlatban, és miért közös ügyünk a jövő fenntarthatósága – nemcsak vállalati, hanem egyéni szinten is.

Ismét cégeket árverez el az adóhivatal.

Magyar-szerb gyár építését jelentette be Szijjártó Péter

Mintegy tízmilliárd forintnyi beruházással vasbeton szerkezeteket gyártó üzemet hoz létre egy magyar-szerb tulajdonú építőipari vállalat Dunavecsén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen a tárca tájékoztatása szerint.

Cáfolja a BYD, hogy idén ne kezdődne meg a termelés Magyarországon

Bár a most napvilágot látott képek alapján nem úgy fest, hogy a BYD gyára üzemképes lesz idén, a vállalat kitart az eredeti álláspontja mellett.

