Megnyitott a Zenit Corso a Bosnyák téren, máris perelhetik

A beruházást az a Bayer Construct végezte. A magáncélú projektet az állam nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá minősítette, majd 2024 áprilisában 244 milliárd forintért megvette – írja a Telex.

Rózsa András polgármester arról posztolt, hogy a zuglói önkormányzat perre készül a csütörtökön megnyitott pláza beruházója, a Bayer Construct Zrt. ellen, mert több hónapos tárgyalássorozat után sem sikerült megállapodnia a két félnek. Az önkormányzat már rakja össze a perindításhoz szükséges dokumentumokat, és a tervek szerint már idén beadják a keresetet.

Hadházy Ákos, Zugló független országgyűlési képviselője a Facebookon azt írta, úgy nyílt meg a Zenit Corso, hogy a beruházásnak „nincsen környezetvédelmi engedélye”. Májusban ugyanis a bíróság megsemmisítette azt a „törvénytelen kormányhivatali határozatot, hogy az engedély kiadásához nem kell környezetvédelmi hatástanulmány”. Írt arról is, milyen súlyos környezeti hatásokkal jár az, hogy megépült a komplexum. Különösen akkor lesz ez majd érezhető, amikor jövőre „beköltözik a teljes NAV és a teljes fővárosi kormányhivatal”.