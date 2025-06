Megnyitották a pénzcsapot – ráugrottak a cégek a lehetőségre

A 400 nyertes pályázat közül a legtöbb az építőiparból és a fémfeldolgozás területéről érkezett: 36-36 vállalkozás nyert támogatást. Ezeket követték a közúti áruszállítás, valamint a mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás. A támogatási összegek tekintetében is az építőipar és a fémfeldolgozás dominált: ez a két terület együtt a teljes 29,14 milliárdos támogatás közel 20 százalékát lefedte.

A mostani döntési körben 297 mikro- és kisvállalkozás, valamint 103 középvállalkozás kapott támogatást. Az átlagos támogatás összege a mikro- és kisvállalatok esetében 60,5 millió forint, a középvállalkozásoknál pedig 108,5 millió forint volt. A megítélt támogatásokkal továbbra is a felzárkózást kívánja segíteni a Kormány: a most értesített vállalkozások 84 százaléka a négy legkevésbé fejlett régióban – Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és Észak-Magyarország – valósít meg fejlesztést.

A most megítélt 29,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással összességében már 73,5 milliárd forintot kapnak fejlesztéseik megvalósításához.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!