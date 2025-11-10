Megőrültek érte a vásárlók: ismét kapható a Lidlben a legendás Tisza cipő

A Lidl Magyarország a vásárlók kérésére újra elérhetővé teszi a Tisza Cipővel közösen megalkotott sneakerét. A különleges cipő idén augusztusban debütált, akkor egy látványos, úgynevezett sneaker drop keretében, drónnal ereszkedtek le az égből a cipők az ország hat helyszínén. A kollaboráció darabjait ezután limitált ideig a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkciójával lehetett előrendelni, majd az üzletekben tudták a vásárlók átvenni.

A vásárlói igény hozta vissza az ikont

A visszajelzések egyértelműek voltak: a vásárlók szerették a két ikonikus márka közös termékét, és szeretnék, ha újra elérhető lenne. A Lidl most ennek eleget téve újra megnyitja az előrendelési lehetőséget. A sneaker a Lidl jellegzetes, energikus színeit és a Tisza Cipő klasszikus formavilágát ötvözi, így egyszerre modern és időtlen darab – igazi stílusikon, amely a magyar design és minőség előtt tiszteleg.

„A Lidl Magyarország számára a Tisza Cipővel való együttműködés többet jelent egy divatkollekciónál, a két márka közös célja, hogy a magyar design és gyártás értékeit újra reflektorfénybe helyezze. A vásárlóink visszajelzései egyértelműen megmutatták, hogy ezt a célt sikerült elérnünk. A Tisza Cipővel közös kollaborációnk nemcsak egy limitált sneaker, hanem egy igazán ikonikus termék lett. Büszkék vagyunk rá, hogy ismét elérhetővé tehetjük ezt a különleges darabot, amely a magyar kreativitást és minőséget ünnepli” – mondta Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing- és ügyfélélmény igazgatója.

Hogyan lehet újra rendelni?

A cipőt ezúttal is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lehet előrendelni november 10. és 17. között, 36–47-es méretekben. A cipő egyedi méretezésű, így a megrendelős előtt érdemes ellenőrizni a cipő méretét. A megrendelt cipőket az előrendelési időszakot követően, november 24-től vehetik át a vásárlók az általuk kiválasztott Lidl áruházban.