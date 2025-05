Mégsem adják el a dunántúli NB II-es fociklubot – 10,5 milliót fizettek ki a távozó edzőnek

Schwartz Béla a mostani ülésen kitért arra is, hogy átvilágítják a városi sportcégek, így a fociklub működését is, amelynél jelentős megtakarításokat szeretne elérni az önkormányzat. Szerinte a klub – amelynek ügyvezetője, Geri Gyula idén márciusban lemondott a tisztségéről – pazarlóan működött az elmúlt években.

Az eladással kapcsolatban olyan hírek is felreppentek, hogy egy egyiptomi befektető venné meg a klubot, ebből azonban semmi sem lett.

A polgármester akkor arról is beszélt, hogy az FC Ajka az egyetlen olyan NB II-es csapat, amit egy város tart fenn. „Ajka nem nagy város, a fenntartás jelentős tétel volt a költségvetésben, vannak, akik csodálkoztak, hogy eddig bírtuk” – mondta Schwartz Béla. Tájékoztatása szerint a település 18 milliárd forintos költségvetéséből 700-800 millió forintot fordít a sportra.

Az önkormányzat által kiadott Ajkai Szó szerint akkor 250 millió forintos eladási árat szabtak meg – ennyit kértek az NB II-es szerepléshez kapcsolódó „valamennyi jogot és kötelezettséget magába foglaló F.C. Ajka Kft. törzstőkéjének 90 százalékát kitevő üzletrészért”. Jelezték ugyanakkor, hogy a vagyonelemek, így az ingatlanok továbbra is önkormányzati tulajdonban maradnak.

Az ajkai önkormányzat tavaly ősszel jelentette be, hogy meg kíván válni az FC Ajkától, mivel a csapat működtetése jelentősen megterheli a város költségvetését. Azzal érveltek , hogy az önkormányzatokat érintő megszorítások a várost is sújtják, ezért radikálisan csökkenteni kell a költségeket, ezen belül „a nem létszükségletet jelentő tevékenységek” finanszírozását.

Kérdésre válaszolva hozzátette: most már nem áll fenn az eladási szándék, különösen úgy, hogy a klub végül bennmaradt az NB II-ben (hivatalos nevén a Merkantil Bank Ligában) .

