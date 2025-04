Megszólalt a Hell az energiaitalok részleges tiltásáról

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

„Meggyőződésünk, hogy a most elfogadott korlátozás nem feltétlenül a leghatékonyabb eszköz a fiatalkorúak egészségének védelmére” – fogalmazott a Hell. A cég szerint célzott tájékoztatással és edukációval fenntarthatóbb és arányosabb eredményt lehetne elérni.

A közlemény szerint az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) napi 400 milligramm koffein bevitelét biztonságosnak tartja az egészséges felnőttek számára, ami körülbelül öt doboz Hell energiaitalnak felel meg. A Hell hangsúlyozta, hogy termékeik megfelelnek a szigorú magyar és uniós előírásoknak, amit a NÉBIH vizsgálatai is megerősítettek. Ugyanakkor elismerték, hogy a koffein valóban nem ajánlott gyermekek számára – ez azonban szerintük minden koffeintartalmú italra, így a kávéra és a kólára is igaz.

Közleményben reagált a Hell Energy a magyar Országgyűlés döntésére, amely törvényben tiltotta meg, hogy 18 év alattiak energiaitalt vásárolhassanak. A cég, amely 60 országban forgalmazza termékeit, emlékeztetett: Európában mindössze négy országban létezik hasonló szabályozás, és a nemzetközi tapasztalatok alapján ezek hatása továbbra is kérdéses.

