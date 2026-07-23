Megszólalt a Mol a megszüntetett alapítványával kapcsolatban

A közlemény szerint a döntés miatt a Mol által 2021-ben az alapítvány rendelkezésére bocsátott majdnem 43 millió Mol-részvény és az alapítvány egyéb, Molra jutó eszköze is a cég birtokába kerül. A vállalat szerint ezzel jelentősen nőni fog a saját részvényeik állománya.

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A kialakult jogszabályi környezetre, valamint a befektetői érdekekre tekintettel a Mol a 2026. évi osztalékfizetést a magyar állammal történt vagyonmegállapodást követően valósítja meg – közölte a cég.

Az alapítvány 2024 végéig egyedi támogatási kérelmek alapján összesen mintegy 7,5 milliárd forint és közel 30 millió euró támogatásról döntött. A kedvezményezettek között kulturális projektek és rendezvények is szerepeltek, köztük az MCC Feszt.