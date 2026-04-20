Megszólalt az RTL távozó vezérigazagtó-helyettese – átalakul a tévézés

Három év után, április 10-én távozott az RTL Magyarország szervezetfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese, Endrei-Kiss Judit. A szakember a LinkedIn felületén értékelt – vette észre a Média1 portál.
Bejegyzésében a szakember hangsúlyozta: csatornájánál olyan iparági környezetben dolgoztak, ahol alapjaiban változik az üzleti modell.
A hagyományos televíziós működés egyre inkább többplatformos tartalomszolgáltatássá alakul, miközben folyamatos a verseny a nézők figyelméért.
A távozó vezető kiemelte, hogy büszke azokra a kollégáira, akik hozzájárultak a független tájékoztatás és a tényfeltáró újságírás erősítéséhez.
„Az újságírás, mint műfaj nem a múlté, hanem egyre fontosabb a jelenben” – írta.
Endrei-Kiss Judit jelezte: a jövőben is szervezeti és vezetői átalakulásokkal foglalkozik majd,.