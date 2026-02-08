2p
Megszólalt Nagy Márton minisztériuma a kínai webáruház Magyarország-adójáról

Vasárnap futott végig a hír a magyar sajtón, hogy az Alibaba Magyarország-pótdíjat számít fel a magyar vásárlók számára. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ők nem állapodtak meg a cégel, és a 4,5 százalékos pótdíjat nem állami pótdíjként kellene kommunikálni a vásárlók felé.

„Nincs és nem is volt semmilyen megállapodás a magyar állam és az Alibaba között „Magyarország-pótdíj” felszámításáról. Nem jött létre semmilyen megállapodás, amely bármilyen formában felhatalmazást adna „Magyarország-pótdíj” felszámítására, beszedésére, vagy annak állami teherként való feltüntetésére” – írta az Mfornak küldött közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Amint beszámoltunk róla, a Telex egyik olvasója vette észre, hogy az Alibaba kínai webáruház Magyarország-pótdíjat vezetett be, amit csak a magyar vásárlóknak kell megfizetniük. Az Alibaba úgy magyarázza a pótdíjat honlapján, hogy megállapodtak a magyar kormánnyal, és ez alapján szedik be a plusz 4,5 százalékot a magyar vásárlóktól. 

Az NGM szerint a gyakorlat megtévesztésre alkalmas, ezért felszólították az Alibabát, hogy szüntesse meg a díjtétel alkalmazását. „A magyar fogyasztók számára adott tájékoztatását tegye egyértelművé, különös tekintettel arra, hogy a díj ne kelthesse azt a látszatot, mintha annak beszedése állami felhatalmazás vagy kormányzati megállapodás alapján történne” – írták.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság pedig haladéktalanul vizsgálatot indít tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúja miatt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal is megkezdi a szükséges vizsgálatokat annak tisztázására, hogy az alkalmazott díjtételek kezelése és feltüntetése összhangban áll-e a vonatkozó előírásokkal.

„Amennyiben a 4,5 százalékos díj a 2025-ben a platformokra is kiterjedő kiskereskedelmi különadóval, illetve annak értelmezésével összefüggésben merült fel, fontos rögzíteni: nem elfogadható, hogy bármely piaci szereplő ezt a fogyasztók felé „állami pótdíjként” kommunikálja, vagy kormányzati megállapodásra hivatkozva jelenítse meg” – tette hozzá a minisztérium.

